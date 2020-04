Premiér: Plán otvárania obchodných prevádzok zverejníme budúci týždeň

Bratislava 14. apríla (TASR) - Budúci týždeň v pondelok zverejní vláda presný plán, kedy a za akých podmienok budú otvárať jednotlivé druhy prevádzok. Tie sú momentálne zatvorené pre pandémiu nového koronavírusu. Po dnešnom rokovaní s lekárskymi odborníkmi to avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Pri maximálnej snahe to však podľa neho prinesie slovenskej ekonomike len 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).



I. Matovič: V súčasnosti máme 30 % pokles ekonomiky, zvyšok je zdravý

V súčasnej situácii obmedzení pre pandémiu nového koronavírusu slovenská ekonomika zaznamenáva 30 % pokles výkonu. Vyčíslil to premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zvyšných 70 % ekonomiky je však podľa neho zdravých a vďaka vládnym opatreniam sa ľudia nemusia báť chodiť do práce.