Premiér plánuje pre možný rast cien energií stretnutia s rezortmi

Bratislava 24. augusta (TASR) – Avizovaný rast cien plynu a elektrickej energie pre domácnosti a malé firmy chce premiér Eduard Heger (OĽANO) riešiť so zástupcami zodpovedných rezortov aj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Heger to povedal na utorkovom brífingu ministerstva obrany. Cena elektriny by sa mohla vzhľadom na vývoj cien na komoditných burzách zvýšiť podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) až o 15 %.



„Analýzy prebiehajú na technickej úrovni, budem mať stretnutie so zástupcami rezortov, ktoré toto majú na starosti, aj so zástupcom ÚRSO,“ uviedol Heger. Na týchto stretnutiach chce premiér vyhodnotiť vstupy, z ktorých sa konečné ceny elektriny a plynu pre spotrebiteľov skladajú a ktoré môže ovplyvniť štát svojou regulačnou politikou. Okrem samotnej ceny komodity ide napríklad o poplatky distribučným spoločnostiam. U elektriny napríklad o tarifu za prevádzku systému (TPS), z ktorej sa platia zvýšené náklady výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov, či dotácie na ťažbu uhlia na Hornej Nitre.



Premiér upozornil práve na dotovanie energie z obnoviteľných zdrojov. „Treba si však uvedomiť, že my tu naozaj žneme neschopnosť predchádzajúcich vlád, ktoré stovky miliónov, alebo minimálne viac ako 100 miliónov, ročne dávali na energetické zdroje, o ktorých sme vedeli, že nie sú efektívne a podpisovali sa na cenách elektriny,“ dodal Heger.



O tom, aká je pre súčasnú vládu maximálna cena energií, Heger nechcel špekulovať. Vláda podľa premiéra prinesie v správny čas riešenia pre vzniknutú situáciu a to, že o probléme nehovorí, neznamená, že na ňom nepracuje.