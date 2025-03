Premiér: Plyn, ktorý Ukrajina nakupuje na trhu EÚ, je väčšinou z Ruska

Bratislava 3. marca (TASR)- Plyn, ktorý Ukrajina nakupuje na trhu EÚ, je v absolútnej väčšine plyn ruského pôvodu. Uviedol to v pondelok premiér Robert Fico (Smer-SD) pred štvrtkovým (6. 3.) samitom EÚ v Bruseli. Slovensko bude podľa neho navrhne do záverov samitu vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie.



"Ukrajina bráni Európe a SR v tranzite ruského plynu, pretože ide o podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Ukrajina však nakupuje ruský plyn a sama podporuje Rusko," priblížil predseda vlády SR.



Spresnil, že priemerne zahraniční obchodníci využívajúc právo EÚ denne dodávajú na Ukrajinu 10,5 milióna kubických metrov (m3) plynu, pričom rekord bol okolo 15 miliónov m3. "Zahraniční obchodníci plyn nakúpia na európskom trhu, dajú ho do slovenského potrubia a tlačia ho smerom na Ukrajinu. Plyn, ktorý Ukrajina nakupuje na európskom trhu, je plyn ruského pôvodu," spresnil.



Fico zdôraznil, že SR navrhuje do záverov samitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy. "Európa je poškodená, SR je poškodená," podčiarkol premiér. Odmietnutie návrhu SR podľa jeho slov výrazne skomplikuje prijatie záverov na bruselskom samite.



Pripomenul, že EÚ na samite 6. marca v Bruseli navrhuje novú masívnu finančnú a vojenskú podporu Ukrajine, EÚ však za svoju podporu nepýta od Ukrajiny nič. "A ešte toleruje hrubé poškodzovanie záujmov EÚ ako celku, lebo nie sme konkurencieschopní pre vysokú cenu plynu," podčiarkol premiér. EÚ podľa jeho slov taktiež toleruje hrubé porušovanie záujmov členských štátov EÚ, ako je napríklad Slovensko a ďalšie krajiny.



Firmy v EÚ podľa neho tvrdia, že bez obnovenia ukrajinského tranzitu nemôže byť Európa konkurencieschopná. "Rusko nie je zastavením tranzitu vôbec poškodené. Zarába podstatne viac ako doteraz vzhľadom na vysoké ceny plynu," dodal premiér.