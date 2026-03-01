< sekcia Ekonomika
Premiér podľa ministra R. Takáča komunikoval so Samsungom
Politici sa dotkli aj aktuálneho prerušenia dodávok ropy cez ropovod Družba.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) komunikovali so spoločnosťou Samsung pred oznámením o ukončení jej výroby na Slovensku. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Čo premiér firme ponúkol, však nespresnil. Opozičný poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) chce zistiť, nakoľko išlo o globálne rozhodnutie a koľko k nemu prispela svojou politikou vláda.
Samsung potvrdil rozhodnutie o ukončení výroby televízorov v Galante v piatok (27. 2.), o prácu má prísť okolo 800 ľudí. „Pokiaľ mám informácie, tak predseda vlády aj pani ministerka hospodárstva komunikovali s danou spoločnosťou,“ tvrdil Takáč. Pripomenul, že okrem výroby má Samsung na Slovensku aj distribučný sklad, ktorý zostane zachovaný. Zopakoval stanovisko, podľa ktorého klesá záujem o televízory a najmä mladá generácia dáva prednosť iným komunikačným zariadeniam.
Hlina upozornil na podobnosť so zrušením cukrovaru v Trenčianskej Teplej, kde takisto zostáva distribúcia. „Takže zdá sa, že niečo sa deje. Ja pre dobro tejto krajiny verím, že sa podarí zachrániť, čo sa dá. Musíme zistiť, koľko z toho je globálne rozhodnutie Samsungu a koľko z toho je teda, že sme tomu ‚dopomohli' negatívne,“ povedal poslanec.
Politici sa dotkli aj aktuálneho prerušenia dodávok ropy cez ropovod Družba. Zatiaľ čo Takáč tvrdil, že ropovod je schopný prevádzky a zastavenie dodávok je politické rozhodnutie, Hlina kritizoval odvetné opatrenia vlády v podobe prerušenia núdzových dodávok elektrickej energie, ktoré podľa neho poškodzujú obraz Slovenska v zahraničí.
Trvanie na dodávkach ruskej ropy napriek rozhodnutiu EÚ, ktoré smeruje k úplnému zastaveniu odberu ruských energií, označil Takáč za suverénnu politiku. Vláda podľa neho pred rozhodnutím o pozastavení dodávok elektriny urobila všetky dostupné opatrenia, kým pristúpila k tomuto kroku. Minister dodal, že bežné dodávky elektriny na Ukrajinu aj naďalej prúdia a núdzové dodávky si dokáže náš východný sused zabezpečiť z iných zdrojov, takže rozhodnutie neohrozí bežných obyvateľov.
Minister a opozičný poslanec sa nezhodli ani na téme čerpania európskych financií či na plánoch koalície obmedziť voľby zo zahraničia. Takáč tvrdil, podobne ako iní koaliční politici, že pri voľbe poštou nie je zaručená jej tajnosť. Pokiaľ sa niekto cíti ako hrdý Slovák, nemal by podľa neho byť problém prísť raz za štyri roky na Slovensko a odvoliť.
Hlina varoval pred podobnými zmenami a myslí si, že sa koalícia usiluje obmedziť voličov opozície, ktorých je pri voľbe zo zahraničia väčšina. Pokiaľ zmena v parlamente bude schválená, koalícia bude podľa neho hľadať ďalšie spôsoby, ako sa udržať pri moci. „Vy poviete, že v Bratislave budú voľby iba v sobotu ráno od 5.00 h do 9.00 h, lebo áno, mladí ľudia sa v piatok zabávajú, kto by ráno vstával. Dôchodcovia sú už o 4.00 h hore a vy presne to urobíte ako druhý krok, keď vám toto prejde,“ dodal Hlina.
