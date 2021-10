Premiér podpísal dohodu s EK o financovaní plánu obnovy

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) podpísal v piatok dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou (EK) a SR, ktorá umožní, aby na Slovensko prišli prvé prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti. Informoval o tom úrad vlády s tým, že prvú preddavkovú platbu vo výške približne 822 miliónov eur (13 % z celkovej sumy) môžeme očakávať v najbližších týždňoch.



"Mnohí vnímajú plán obnovy iba ako veľký balík peňazí, z ktorého postavíme nové škôlky, opravíme školy a nemocnice, vybudujeme cyklotrasy a obnovíme rodinné domy. Plán obnovy je však najmä o reformách. Zmyslom plánu obnovy je zmeniť Slovensko k lepšiemu, priblížiť sa k najvyspelejším krajinám Európskej únie a pripraviť sa na budúcnosť," zhodnotil Heger.



Dohoda obsahuje podmienky financovania, finančné toky a fungovanie finančných opráv plánu obnovy. Do roku 2026 bude Slovensko komisii dvakrát ročne informovať o plnení vopred stanovených míľnikov a cieľov. Až po ich splnení môžeme požiadať o platby. Prvá žiadosť sa uskutoční v prvej polovici budúceho roka, konečná žiadosť o platbu bude do 30. septembra 2026.



Tento rok nás čaká 14 míľnikov, za splnenie ktorých dostaneme vyše 400 miliónov eur. Medzi prvými míľnikmi je aj zadefinovanie novej súdnej mapy, reforma Slovenskej akadémie vied či zavedenie výdavkových stropov. Zo stanovených míľnikov sme už splnili napríklad uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR či reformu prípravy investičných projektov v doprave.



"Momentálne pracujeme na niekoľkých dôležitých témach. Intenzívne pripravujeme systém metodiky plánu obnovy, ktorá určí presné pravidlá a postupy, ako sa budú jednotlivé opatrenia realizovať. Zároveň dokončujeme systém včasného varovania. Pôjde o naše vlastné, tzv. vnútroštátne míľniky, ktoré sú nad rámec oficiálnych. Nastavíme tak jasnú zodpovednosť za každý jednotlivý míľnik a cieľ. Pokračujeme tiež v intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou," priblížila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.



Okrem plnenia míľnikov na tento rok sa začali realizovať aj míľniky na ďalšie roky. Ide napríklad o pravidlo 1 in - 2 out, teda ak sa v legislatíve zavedie nová povinnosť pre podnikateľov, po novom sa musí na inej regulácii dvojnásobok ušetriť. Z ďalších míľnikov sa pracuje napríklad aj na sfunkčnení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.



Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR medzi prvými krajinami EÚ. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti.



Plán sa zameriava na päť hlavných priorít - zelená ekonomika (2,301 miliardy eur), vzdelávanie (892 miliónov eur), veda, výskum a inovácie (739 miliónov eur), zdravie (1,533 miliardy eur), efektívna verejná správa (1,110 miliardy eur) a digitalizácia (615 miliónov eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur.