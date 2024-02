Premiér podporil výstavbu jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach

Bratislava 29. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podporuje výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach s výkonom viac ako 1000 megawattov (MW). Zdôvodnil to predpokladaným rastom spotreby elektriny na Slovensku v súvislosti s prechodom na elektromobilitu. Fico to povedal po štvrtkovom rokovaní vlády.



V súčasnosti nie je podľa premiéra problém s nedostatkom jadrového paliva. "Problém je v tom, či budeme mať odvahu prijať rozhodnutie a povedať, že ideme postaviť ďalší jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach. A ja sa k tomu veľmi hlásim," uviedol Fico.



Analýza podľa premiéra uvádza nárast spotreby elektrickej energie do roku 2040 o 40 až do 83 %. Takýto dopyt podľa Fica nie je možné pokryť elektrinou vyrábanou z fotovoltických panelov alebo z vetra.



Jaslovské Bohunice majú výhodu vybudovanej infraštruktúry, čo umožní skrátiť výstavbu. Premiér si nevie predstaviť, že by v súčasnosti niekto postavil nový jadrový blok na zelenej lúke. "To sú 30-ročné procesy," zdôraznil. Zároveň si myslí, že najvýhodnejší by pre Slovensko bol veľký blok s výkonom nad 1000 MW a nie malé modulárne reaktory.



Výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach by mohla podľa predchádzajúcich rozhodnutí vlády zrealizovať Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Tá je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti.