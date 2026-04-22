Premiér podporuje získanie 17 % akcií v Slovenských elektrárňach
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podporuje nadobudnutie ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne, v ktorej má štát v súčasnosti 34 %. Premiér to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.
„Po tom, čo sa naštartuje štvrtý blok v Mochovciach, bude na stole otázka možnosti odkúpiť 17 % akcií Slovenských elektrární. Slovenská republika má dnes 34 %, 66 % má zahraničný partner. Takúto privatizáciu nám odovzdali vlády Mikuláša Dzurindu. Ak bude reálne, a teraz nehovorím o peniazoch, ak nebudú iné prekážky, ja politicky plne podporujem myšlienku získania ďalších 17 % akcií v Slovenských elektrárňach, čo by znamenalo, že Slovenská republika by mohla mať v Slovenských elektrárňach 51 %,“ priblížil.
„Ide o štátne aktíva, na toto by sme nemali hľadieť, pokiaľ ide o možnosť získania finančných prostriedkov. Považujem tento cieľ za legitímny a pokiaľ mu nebudú naozaj brániť nejaké prekážky, ktoré nebudeme vedieť prekonať, tak sa k tomuto cieľu aj bezprostredne hlásim,“ dodal predseda vlády.
Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne má dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Akvizíciu tohto podielu od talianskej spoločnosti Enel Produzione S.p.A. dokončili v máji 2025. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.
