Premiér: Podporujeme pokračovanie rokovaní o clách s USA

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovensko podporuje zámer Európskej komisie (EK) pokračovať do posledného okamihu v rokovaniach s USA o clách na dovoz tovaru. V pondelňajšom telefonáte s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Obchodná vojna medzi USA a celým svetom podľa neho poškodí obidve strany.



„Dnes som absolvoval telefonickú konzultáciu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Témou boli clá navrhované prezidentom USA Donaldom Trumpom a slintačka a krívačka na Slovensku,“ uviedol Fico. „Informoval som predsedníčku EK, že mienim prebrať s výrobcami áut na Slovensku všetky alternatívy vývoja a že predložím EK všetky návrhy, ktoré z týchto rokovaní vzídu,“ dodal premiér.



So šéfkou EK sa premiér rozprával aj o epidémii slintačky a krívačky na Slovensku a možných dôsledkoch pre región strednej Európy. „Dohodli sme sa, že budeme spoločne hľadať cesty, ako kompenzovať straty. Poďakoval som za účasť expertov EÚ na našom území, ktorí potvrdili, že SR ide proti nákaze odborne a v súlade s európskou legislatívou,“ dodal premiér.