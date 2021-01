Premiér: Pokiaľ bude veľa chorých, firmy ich nebudú mať kým nahradiť

Bratislava/Nitra 8. januára (TASR) – Testovanie zamestnancov priamo v podnikoch pomôže ochrániť ľudí pred nákazou a zároveň tak znížiť počet chorých pracovníkov. Spolupráca štátu a súkromného sektora pri protipandemických opatreniach sa v tomto prípade osvedčila. Povedal to v piatok počas návštevy nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover Slovakia (JLR) predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). JLR otestoval na ochorenie COVID-19 počas štvrtka a piatka 5000 zamestnancov.



Vláda pre rastúci počet ľudí infikovaných novým koronavírusom sprísnila v okrese Nitra opatrenia. Od budúceho pondelka (11. 1.) nemôžu bez negatívneho testu okrem iného zamestnanci nastúpiť na pracovisko. "Toto testovanie je robené z dôvodu, aby sme znížili počet chorých ľudí, aby sme chránili životy a zdravie a aby sme chránili aj produkciu práve v takýchto fabrikách," dodal Matovič. Premiér upozornil, že pokiaľ bude príliš veľa chorých, firmy ich nebudú mať kým nahradiť.



Matovič prirovnal testovanie v JLR ku komunitnému testovaniu, ktoré neúspešne navrhoval v novembri. Myslí si, že by spolupráca štátu, ktorý poskytne materiálne vybavenie, s firmami či inými komunitami, mohla byť úspešným modelom aj do budúcnosti.



Výkonný riaditeľ JLR Russell Stephen Leslie pripomenul, že pandemická situácia v Nitrianskom okrese nie je dobrá. "Pozorne sme sledovali vývoj situácie a ešte pred Vianocami sme prijali rozhodnutie, aby sme poskytli možnosť dobrovoľného testovania všetkým našim zamestnancom, rovnako ako zamestnancom všetkých dodávateľských spoločností, ktoré pôsobia v našom závode," povedal Leslie.



Okrem klasických opatrení, akými sú nosenie rúšok, zvýšená hygiena či dodržiavanie odstupov, zaviedli vo firme delenie zamestnancov v jedálňach, úpravu prestávok, či tam, kde to bolo možné, aj prácu z domu. Firma je podľa riaditeľa pripravená aj na ďalšie dve vlny testovania.



V Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu mestá a obce pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Zlá situácia je aj vo Fakultnej nemocnici Nitra i v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre na Zobore, ktoré sú na hranici svojich kapacít. Od pondelka 11. januára preto začne na území celého okresu platiť sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na nový koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní, nebude možné chodiť do zamestnania ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie či lekárne. Polícia už v týchto dňoch sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania.