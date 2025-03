Premiér: Poľnohospodárov nenecháme v štichu, hľadáme kompenzácie

Bratislava 23. marca (TASR) - Vláda nenechá poľnohospodárov, ktorí pre slintačku a krívačku prídu o svoje zvieratá, "v štichu". Hľadajú sa kompenzácie v dvoch rovinách, a to z domácich a európskych zdrojov. Počas zasadnutia krízovej komisie na agrorezorte to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) doplnil, že kompenzovaní budú aj drobnochovatelia.



"Vyhlasujem verejne a oficiálne. Vláda SR napriek tomu, v akej ťažkej finančnej situácii táto krajina je, poľnohospodárov nenechá v štichu," deklaroval Fico. Priblížil, že je pripravený rokovať s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie. Takáč ide zároveň v pondelok (24. 3.) na rokovania do Bruselu.



Premiér pozval v utorok (25. 3.) na úrad vlády na stretnutie predstaviteľov dotknutých fariem a firiem, ktoré budú ochorením výrazne poškodené, predstaviteľov poľnohospodárov a potravinárov. "Urobím opätovné spoločné vyhlásenie, ktoré bude garantovať, že štát musí v tejto situácii zabrať, lebo ide o štátne záujmy," podotkol.



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatka (21. 3.) vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.