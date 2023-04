Premiér: Poslanci by nemali predkladať komplikovanú legislatívu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by nemali predkladať komplikovanú legislatívu, a už vôbec nie bez konzultácie s príslušnými rezortmi. Počas diskusie na sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) to v piatok povedal dočasne poverený premiér Eduard Heger. Zmeniť by sa podľa neho mohol rokovací poriadok parlamentu tak, aby poslanci svoje zámery nemuseli predkladať nevyhnutne ako zmeny zákonov.



"Najlepšia legislatíva je tá, ktorá je pripravená na rezorte, pretože jednak sú tam odborníci, ktorí sa tomu dlhé roky venujú, po druhé prechádza to celým medzirezortným pripomienkovým konaním," povedal Heger. Premiér odmietol zodpovednosť za extrémne vysoký počet poslaneckých návrhov predložených do parlamentu s tým, že vláda nekontroluje parlament a nemá možnosť predkladanie zákonov ovplyvniť.



"Chápem, že poslanci nemajú inú možnosť, ako otvoriť nejakú tému inak ako tým, že sa predloží návrh zákona, ale mali by sme skôr rozmýšľať nad rokovacím poriadkom, aby ako v iných krajinách poslanec mohol vystúpiť s nejakou ideou, a nemusí to byť hneď nevyhnutne zákon," dodal Heger.



Premiér tak reagoval na kritiku zamestnávateľov, ktorým sa nepáči nestabilné podnikateľské prostredie s množstvom legislatívnych zmien. "Boli by sme veľmi radi, keby sme našli čím skôr kľúč ku komunikácii takej, aby sa minimalizovali nepripravené návrhy legislatívnych zmien v parlamente bez toho, aby prešli riadnym legislatívnym procesom," uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Ako príklad uviedol zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a sviatky, ktoré sa podľa neho môže premietnuť do cien výrobkov.



Zamestnávatelia sa koncom minulého roka na protest proti takýmto zmenám prestali zúčastňovať na rokovaniach hospodárskej a sociálnej rady (tripartita). K rokovaniam sa vrátili v apríli. "Chceme byť tí, ktorí legislatívu upravujú. Máme návrhy, ako zvýšiť príjem zamestnancov," povedal Kiraľvarga. Nie sú to podľa neho však také návrhy, ktoré zvýšia príplatkové zaťaženie za prácu cez víkend a sviatok.