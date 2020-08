Premiér: Pri pláne na Fond obnovy sa pripravia reformy na rezortoch

Bratislava 12. augusta (TASR) – Najprv sa pripravia jednotlivé reformy na ministerstvách a následne bude k návrhu verejná diskusia. Takýto bude podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) postup pri tvorbe plánu v prípade Fondu obnovy. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



Premiér pripustil, že pôvodne bol v pláne opačný postup, neskôr to však zmenili. Prvotný plán bol taký, že budú verejné diskusie a následne to, čo vyjde z verejných diskusií, sa 'učeše' na rezortoch, priblížil.



Skonštatoval, že na ministerstvách sa už realizuje "reformné leto". "Rysujú sa veľmi zaujímavé reformy," dodal s tým, že návrhy reforiem chce verejne komunikovať.



Nadstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme Fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) vypracovala a odovzdala Európskej komisii (EK) národný plán obnovy a odolnosti. Tento plán bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.



Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne bude finálny plán obnovy predložený komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na posúdenie a schválenie tohto plánu. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.