Premiér: Príchod Volva do Valalík je historická chvíľa pre Slovensko

Bratislava 1. júla (TASR) – Príchod švédskej automobilky Volvo do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach je historická chvíľa pre Slovensko a ukazuje, že dokážeme byť aj v nepriaznivom období exkluzívnym partnerom pre investorov. Po podpise investičnej zmluvy so zástupcami automobilky to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Dlho sme čakali na to, aby Slovensko uzrelo takéhoto investora," povedal Heger. Volvo vytvorí v novom závode na elektromobily v nasledujúcich rokoch približne 3300 pracovných miest. Premiér očakáva, že sa okolo neho vytvorí klaster firiem, podobne ako je to na západe Slovenska, a počet pracovných príležitostí sa ešte výrazne zvýši. Nové pracovné možnosti by podľa Hegera mohli motivovať aj Slovákov žijúcich v zahraničí k návratu na Slovensko.



Volvo na východe Slovenska preinvestuje v rozmedzí rokov 2023 až 2027 spolu 1,18 miliardy eur do výstavby nového závodu na elektromobily. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) informoval, že vláda spoločnosti prispeje investičným stimulom vo výške 267 miliónov eur a ďalšie stovky miliónov si vyžiada príprava priemyselného parku. "Bude to stáť peniaze. Je to normálne, bežné," skonštatoval Matovič. Podľa ministra ide o dobrú investíciu do budúcnosti.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vyzdvihol, že sa podarilo splniť množstvo náročných kritérií a k rozhodnutiu spoločnosti investovať na Slovensku prispelo aj nasadenie ľudí z ministerstva hospodárstva, agentúry SARIO a štátnych firiem VIP a MH Invest II. "Od nástupu na ministerstvo hospodárstva je jednou z mojich priorít znižovanie regionálnych rozdielov. Splnili sme v tomto smere nielen jeden z našich najdôležitejších míľnikov, ale aj môj dlhodobý sen priniesť do tejto lokality nového významného investora," doplnil vicepremiér. Prvé zemné práce sa začnú už tento rok. Začiatok výstavby samotného závodu je naplánovaný na budúci rok a potom postupne v rokoch 2025 až 2027.



Skupina Volvo Cars bola založená v roku 1927 vo Švédsku. V roku 2010 ju kúpila čínska automobilová spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group. Výrobné závody skupiny Volvo Cars sa nachádzajú v švédskom Göteborgu, belgickom Gente, v Južnej Karolíne (USA) a v Chengdu, Daqing a Taizhou (Čína). Volvo Cars má tiež výskumné, vývojové a dizajnérske centrá v Göteborgu, americkom Camarille a Šanghaji. V súčasnosti má skupina Volvo 41.000 zamestnancov.