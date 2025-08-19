Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

Premiér prijal predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries

.
Na snímke druhý zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), vľavo ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), vpravo zhora viceprezident Gotion EMEA Duan Wei, výkonný riaditeľ Gotion InoBat Batteries Pavol Krokoš, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Cai Ge a predseda predstavenstva Gotion Hi-Tech Li Čen počas prijatia na Úrade vlády SR 19. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Spoločnosť realizuje výstavbu továrne na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prijal v utorok v budove Úradu vlády SR predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB). Spoločnosť realizuje výstavbu továrne na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Na stretnutí sa zúčastnila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a tiež generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček.

Vláda SR vyhlásila v prvej polovici tohto roka projekt baterkárne za strategickú investíciu. Gotion InoBat Batteries vznikol ako spoločný podnik čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat.



Prvá batériová gigafabrika na Slovensku bude postavená v Šuranoch na ploche 95 hektárov a vytvoriť by mala tisíce pracovných miest. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. Cieľové spustenie pilotnej výroby je pred začiatkom 2026 a ostrý štart výroby, s postupným škálovaním do plného rozsahu, je naplánovaný na január 2027.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?