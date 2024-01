Premiér: Prioritou v roku 2024 budú ceny potravín

Bratislava 1. januára (TASR) - Po energiách, hypotékach či trinástom dôchodku prichádzajú na rad ako priorita vlády v roku 2024 ceny potravín alebo základných životných potrieb. V rozhovore pre TASR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Nestaviam si žiadne vzdušné zámky. Teraz nehovorím, že to musí klesnúť o 30 %, ale dávame si za cieľ výrazne tlačiť na infláciu, znižovať ju, aby ľudia mali pocit, že za tie peniaze, ktoré dostávajú, či už ako plat alebo ako dôchodok, si kúpia trochu viac potravín v obchodoch. Toto bude pre nás téma číslo jedna," avizoval.



Pripomenul, že už rozhodnutie vlády o udržaní cien energií na úrovni roka 2023 spôsobilo významný zásah do očakávanej inflácie na Slovensku a budúci rok má pomerne výrazne spomaliť. Napriek tomu je však SR stále krajinou s jednou z najvyšších inflácií v Európskej únii, upozornil premiér.



Vláda sa podľa neho bude držať filozofie, že nemôže riešiť ceny potravín, až keď sú na pulte v obchodoch. "Musíme začať tam, kde tie potraviny vznikajú. Ak je nejaký poľnohospodár, spracovateľ potraviny, ktorá sa potom postupne dostane až na pult v obchode, my musíme znižovať tlak na rast cien už pri tom samotnom prvovýrobcovi," zdôraznil Fico s tým, že budú pokračovať v odpúšťaní odvodov v tomto sektore. "Európska komisia nám potvrdila, že tento nástroj je povolená štátna pomoc, preto ho ideme predĺžiť v roku 2024," priblížil.



Nastavené sú tiež regulačné rámce a ministerstvo financií je povinné hlásiť cenové výkyvy pri potravinách. "Budeme musieť veľmi tvrdo zasahovať pri akomkoľvek výkyve, ktorý vybehne. Musíme okamžite rokovať s tými obchodníkmi aj s potravinármi o tom, čo sa deje a ako to máme riešiť. Veľmi adresne pôjdeme po konkrétnych potravinách, kde by nám tie ceny mohli výraznejšie utekať," avizoval premiér.



Predmetom záujmu vlády v roku 2024 môžu byť podľa neho aj príjmy a zisky obchodných reťazcov, ktoré si na Slovensku "dobre žijú". Sústredeným tlakom chce vláda dosiahnuť, že inflácia v SR sa bude postupne znižovať. "Pretože nie je správne a nie je akceptovateľné, aby krajina, kde sú platy v porovnaní s Nemeckom 3-krát alebo 4-krát menšie, to isté penzie, by mala mať potraviny, ktoré sú o 10 až 20 % drahšie ako v tom Nemecku. To je naša filozofia," dodal Fico.