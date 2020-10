Premiér: Problémy v pôdohospodárstve sa budú intenzívne riešiť

Bratislava 7. októbra (TASR) - Problémy v pôdohospodárstve sa určite budú riešiť. Uviedol to na brífingu po stredajšom rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) v reakcii na oznámenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory o vyhlásení štrajkovej pohotovosti v agrosektore.



"Potrebujem si vyčleniť dva - tri dni sústredeného času na to, aby aj s pánom ministrom pôdohospodárstva (Jánom Mičovským - OĽANO) sme všetky problémy, ktoré sa medzičasom nakopili na tomto rezorte, uchopil a vedel k tomu zaujať jednoznačné stanovisko. Ak bude mať ktokoľvek 'z fachu' pocit, že sa problémy neriešia, tak určite sa riešiť budú. Zatiaľ plne dôverujem pánovi ministrovi pôdohospodárstva. Chcem sa ale informovať do hĺbky, najneskôr v priebehu budúceho týždňa," povedal predseda vlády.



Zdôraznil, že pôdohospodárstvo je veľmi dôležité odvetvie. "Zároveň mám pocit, že sú rôzne záujmové skupiny v pôdohospodárstve. Niektorí sú veľmi nespokojní a zároveň sú niektorí veľmi spokojní. A ja potrebujem vedieť, kde je pravda. Nezovšeobecňoval by som preto, že všetci v poľnohospodárstve sú veľmi nespokojní. Zrejme sa niekomu 'stúpilo na otlak', toho to bolí, a preto prejavuje svoje výhrady. Niekto zas má pocit, že to ide správnym smerom. Chcem preto poznať pravdu pred tým, ako poviem svoj postoj," dodal Matovič.