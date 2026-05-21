Premiér: Prorastové opatrenia chceme schváliť na najbližšej schôdzi
Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov zatiaľ nedokázal špecifikovať.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. mája (TASR) - Prvý balík opatrení na podporu ekonomiky by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí Národnej rady (NR) SR, ktoré sa začína budúci utorok (26. 5.). Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Či pôjde o jeden zákon alebo o viac parciálnych noviel zákonov zatiaľ nedokázal špecifikovať.
„Fakt je ten, že vláda SR chce predložiť do Národnej rady SR návrh zákona alebo zákonov, ktoré upravia celý rad prorastových opatrení a opatrení na podporu podnikania bez vplyvu na štátny rozpočet a, samozrejme, bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí,“ povedal Fico.
Predseda vlády potvrdil, že sociálnym partnerom poslal Úrad vlády SR pracovný návrh opatrení, aby si ich preštudovali a v utorok by o nich mohla rokovať tripartita. V stredu (27. 5.) by sa potom opatreniami na výjazdovom zasadnutí mohla zaoberať vláda. „Ak ich obsahovo schválime, môžeme dať úlohu legislatívcom: ‚Spracujte to do návrhu zákona alebo zákonov‘ a podávame to do Národnej rady,“ dodal premiér.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) informoval, že na základe požiadavky sociálnych partnerov a vzájomnej dohody zvolá tripartitu k prorastovým opatreniam, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov. „Ale určite pred zasadnutím vlády, na ktorom budú schvaľované,“ uviedol Tomáš.
Ďalší balík opatrení, ktorý už bude mať vplyv na verejné financie, by mala vláda podľa Fica predložiť súbežne s návrhom štátneho rozpočtu pravdepodobne na konci septembra. Ani v tomto prípade by opatrenia nemali mať vplyv na sociálny štandard obyvateľov. Peniaze na podporu ekonomiky chce Fico hľadať v iných oblastiach.
Premiér tlačovú konferenciu avizoval ako informáciu o dobrých správach pre Slovensko. Medzi tieto správy zaradil aktuálnu informáciu o nezamestnanosti, ktorá napriek ochladeniu ekonomiky v apríli klesla, ale aj o raste stavebnej produkcie za marec o necelých 30 %, ktorú v prvej polovici mája potvrdil Štatistický úrad SR. Treťou dobrou správou pre Slovensko sú podľa premiéra údaje o cenách energií pre domácnosti, ktoré po dotáciách od štátu patria k najnižším v EÚ.
