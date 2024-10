Premiér: Prvovýrobcovia chcú prenesenie 5 % DPH do cien potravín

Bratislava 11. októbra (TASR) - Prvovýrobcovia a spracovatelia majú záujem na prenesení zníženej päťpercentnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) do cien potravín. Vyhlásil to v piatok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii po stretnutí so zástupcami prvovýrobcov.



"Všetci zainteresovaní skonštatovali, že je v spoločnom záujme urobiť všetko pre to, aby sa zníženie DPH na päť percent na konci dňa prejavilo v cenách, hoci každý má svoje argumenty. Obchodníci tvrdia, že pracujú s cenou produktu bez DPH. Spracovatelia a prvovýrobcovia hovoria o zvýšených vstupoch, každý má, pochopiteľne, svoju sadu argumentov," uviedol Fico.



Dodal, že sú spoločne dohodnutí na ďalších krokoch. Predmetom nasledujúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v októbri, by podľa Fica mali byť konkrétnejšie veci. "Venujeme tomu pozornosť, pretože, samozrejme, všetci hovoríte len o 23 % DPH, ale nikto nehovorí o päťpercentnej DPH, ktorá nie je len na vybraný okruh základných potravín, ale týka sa aj gastra, liekov, učebníc, ubytovania a kníh," podotkol premiér.







Atmosféra na stretnutí bola podľa neho veľmi konštruktívna. Prvovýrobcovia a spracovatelia si tiež uvedomujú svoj podiel zodpovednosti, pokiaľ ide o ceny. "Verím, že ďalšie rokovania budú viesť k tomu, k čomu sme týchto ľudí dnes aj zvolali," dodal Fico.



"Myslím si, že tu je vôľa zo všetkých strán, a som rád, že to riešime spoločne. Ak budeme takto pokračovať, výsledky od 1. januára prídu. Na ministerstve pôdohospodárstva veľmi intenzívne rokujeme," uzavrel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).