< sekcia Ekonomika
Premiér: Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. októbra (TASR) - Prvý let leteckej spoločnosti Wizz Air na linke z Bratislavy do Košíc sa uskutoční 21. novembra o 6.30 h ráno. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.