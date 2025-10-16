Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér: Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Prvý let leteckej spoločnosti Wizz Air na linke z Bratislavy do Košíc sa uskutoční 21. novembra o 6.30 h ráno. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).





.

