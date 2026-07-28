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Premiér: PS si pri kritike neoverilo fakty, ich politiku odmietam
Upozornil, že prepúšťajúci zamestnávateľ v tomto prípade vedel o ukončení výroby od mája a nesplnil si povinnosť nahlásenia hromadného prepúšťania na úrad práce.
Autor TASR
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Bratislava 28. júla (TASR) - Na Slovensku je 140.000 voľných pracovných miest a každý, kto si chce nájsť prácu, si ju bez ťažkostí sám alebo v spolupráci s príslušným úradom práce nájde. Opozičné PS sa však v utorok „doslova vytešovalo“, že firma pri Novom Meste nad Váhom ide prepustiť 77 zamestnancov. Hnutie si pritom neoverilo žiadne fakty a celú vinu za prepustenie týchto zamestnancov hodilo na vládu. V reakcii na vyjadrenia PS to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Ako predseda vlády SR dôrazne odmietam politiku Progresívneho Slovenska, ktorej cieľom je škodiť Slovensku. PS sa veľmi mýli, že touto deštrukčnou politikou si vydláždi cestu k vládnutiu,“ vyhlásil v stanovisku Fico.
Upozornil, že prepúšťajúci zamestnávateľ v tomto prípade vedel o ukončení výroby od mája a nesplnil si povinnosť nahlásenia hromadného prepúšťania na úrad práce. V máji navštívil firmu taliansky manažment, ktorý prepustil slovenské vedenie spoločnosti a riadenie firmy odovzdal personálnej pracovníčke. Len v okrese Nové Mesto nad Váhom je pritom viac ako dvetisíc voľných pracovných miest, podčiarkol premiér.
„Nie je pravda, že spoločnosť sa dostala do problémov v tomto alebo predchádzajúcom roku. V roku 2019, kedy nebola žiadna transakčná daň, mala firma približne 350 až 400 zamestnancov, odvtedy kontinuálne znižovala stav zamestnancov až po súčasných niekoľko desiatok. Zároveň počas tohto obdobia spoločnosť viackrát komunikovala, že prevádzka v Potvoriciach bude zatvorená,“ priblížil Fico.
Firma má podľa neho problémy aj v zahraničí, v minulosti rušila prevádzky v Taliansku a čelila veľkému tlaku odberateľov na presun výroby do Číny. Potvrdil to aj zakladateľ podniku v júli 2024 počas štrajku talianskych zamestnancov, ktorí čelili skracovaniu práce z dôvodu poklesu objednávok. Tomu čelí firma aj na Slovensku, pričom zaznamenala výrazný pokles tržieb zo 42,5 milióna eur v roku 2022 na 17,5 milióna eur v roku 2025, vyčíslil premiér.
„Je preto úplne evidentné, že firma v Potvoriciach bola dlhodobo zmenšovaná v dôsledku poklesu výrobných objemov, cenového tlaku a medzinárodného presúvania výroby. Ako predseda vlády nebudem komentovať, že talianski vlastníci sa namiesto zodpovednej spolupráce so slovenskými štátnymi orgánmi vydali na cestu politickej agitácie. Každý kto porovná obsah verejných vyjadrení PS s realitou, musí rýchlo pochopiť, o čo opozícii ide,“ dodal Fico.
Opozičné PS v utorok vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam, ktoré sa v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Za prvý polrok 2026 bolo úradom práce podľa hnutia nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest. Poukázali aj na najnovšie prípady, medzi ktoré patrí ukončenie prevádzky talianskej spoločnosti Askoll Group v okrese Nové Mesto nad Váhom so 77 pracovníkmi. Táto firma sa vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby v SR mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády.
„Ako predseda vlády SR dôrazne odmietam politiku Progresívneho Slovenska, ktorej cieľom je škodiť Slovensku. PS sa veľmi mýli, že touto deštrukčnou politikou si vydláždi cestu k vládnutiu,“ vyhlásil v stanovisku Fico.
Upozornil, že prepúšťajúci zamestnávateľ v tomto prípade vedel o ukončení výroby od mája a nesplnil si povinnosť nahlásenia hromadného prepúšťania na úrad práce. V máji navštívil firmu taliansky manažment, ktorý prepustil slovenské vedenie spoločnosti a riadenie firmy odovzdal personálnej pracovníčke. Len v okrese Nové Mesto nad Váhom je pritom viac ako dvetisíc voľných pracovných miest, podčiarkol premiér.
„Nie je pravda, že spoločnosť sa dostala do problémov v tomto alebo predchádzajúcom roku. V roku 2019, kedy nebola žiadna transakčná daň, mala firma približne 350 až 400 zamestnancov, odvtedy kontinuálne znižovala stav zamestnancov až po súčasných niekoľko desiatok. Zároveň počas tohto obdobia spoločnosť viackrát komunikovala, že prevádzka v Potvoriciach bude zatvorená,“ priblížil Fico.
Firma má podľa neho problémy aj v zahraničí, v minulosti rušila prevádzky v Taliansku a čelila veľkému tlaku odberateľov na presun výroby do Číny. Potvrdil to aj zakladateľ podniku v júli 2024 počas štrajku talianskych zamestnancov, ktorí čelili skracovaniu práce z dôvodu poklesu objednávok. Tomu čelí firma aj na Slovensku, pričom zaznamenala výrazný pokles tržieb zo 42,5 milióna eur v roku 2022 na 17,5 milióna eur v roku 2025, vyčíslil premiér.
„Je preto úplne evidentné, že firma v Potvoriciach bola dlhodobo zmenšovaná v dôsledku poklesu výrobných objemov, cenového tlaku a medzinárodného presúvania výroby. Ako predseda vlády nebudem komentovať, že talianski vlastníci sa namiesto zodpovednej spolupráce so slovenskými štátnymi orgánmi vydali na cestu politickej agitácie. Každý kto porovná obsah verejných vyjadrení PS s realitou, musí rýchlo pochopiť, o čo opozícii ide,“ dodal Fico.
Opozičné PS v utorok vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam, ktoré sa v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Za prvý polrok 2026 bolo úradom práce podľa hnutia nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest. Poukázali aj na najnovšie prípady, medzi ktoré patrí ukončenie prevádzky talianskej spoločnosti Askoll Group v okrese Nové Mesto nad Váhom so 77 pracovníkmi. Táto firma sa vyjadrila, že priamy vplyv na ukončenie výroby v SR mali konsolidačné opatrenia súčasnej vlády.