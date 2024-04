Premiér R. Fico: Splnili sme sľub o plnohodnotnom 13. dôchodku

Bratislava/Brusel 18. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválením novely zákona o sociálnom poistení splnili "jasný sľub" strán vládnej koalície, že dôchodcovia dostanú plnohodnotný 13. dôchodok v plnej výške priemerného dôchodku v danej kategórii. Vyhlásil to vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na sociálnej sieti s tým, že ocenil schválenie novely ústavnou väčšinou.



"Je to naplnenie programového vyhlásenia vlády, ale je to súčasne aj dôkaz, že robíme na diabolskom pláne. Na jednej strane hľadáme peniaze na konsolidáciu verejných financií, na strane druhej sme schopní nájsť takmer 900 miliónov eur. To je výdavok, ktorý budeme musieť použiť na realizovanie tohto obrovského sociálneho projektu," zhodnotil predseda vlády, ktorý je v týchto dňoch na summite lídrov EÚ v Bruseli.



Pripomenul, že plnohodnotné 13. dôchodky už raz boli schválené, a to bezprostredne pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Nasledujúca vláda ich však zrušila. "A dnes strany ako Progresívne Slovensko alebo SaS opäť ukázali, na ktorej strane sa nachádzajú. Je úplná istota, že keby sa títo ľudia dostali k moci, tak opäť 13. dôchodky zlikvidujú. Verím, že aj toto je dôkaz pre ľudí na Slovensku, aký význam má voliť vládnu koalíciu, ktorá má mimoriadne silný sociálny program," dodal Fico.



Za vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení hlasovalo vo štvrtok dopoludnia 104 zo 146 prítomných poslancov. Okrem zákonodarcov vládnych strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS boli za aj poslanci z opozičných klubov Hnutia Slovensko a KDH. Poslanci PS a SaS sa hlasovania väčšinou zdržali, niektorí boli proti.