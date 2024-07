Premiér R. Fico: SR bude trvať na zákaze dovozu agrokomodít z Ukrajiny

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovensko bude naďalej trvať na zákaze dovozu niektorých agrokomodít z Ukrajiny na svoj trh, bude chrániť svojich farmárov. Uviedol to na žatevnom dni v Slovenskej Novej Vsi premiér Robert Fico, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (obaja Smer-SD), zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a miestnych farmárov.



"My neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je tu určitý zoznam, nazývame ho sankčný zoznam, určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny," priblížil predseda vlády SR.



Pripomenul, že na tému dovozov agrokomodít hovoril s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. "Vysvetľoval som mu, že my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. Povedal som mu, že chápeme, že Ukrajina má problém a potrebuje pomoc. Jediné, čo sme pre vás pripravení urobiť, je vytvoriť koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Pokiaľ však ide o ich umiestňovanie na území Slovenska, tak toto principiálne odmietame, pretože musíme chrániť slovenských poľnohospodárov," zdôraznil Fico.



V súvislosti s budúcou integráciou Ukrajiny sa podľa Takáčových slov budú musieť zmeniť pestovateľská orientácia slovenských poľnohospodárov. "V celej Európe, ale aj u nás, bude musieť nastať zmena v kontexte potenciálneho vstupu Ukrajiny do EÚ. Slovenskí poľnohospodári, ktorí len pestujú tri-štyri komodity a ktoré vyvážajú do krajín západnej Európy, tak už nebudú ich môcť vyvážať. Ich trhy sú nahradené ukrajinskými dodávateľmi," vysvetlil.



Slovenskí poľnohospodári sa podľa agroministra budú musieť zamyslieť a následne zmeniť - diverzifikovať svoju agroprodukciu. "Táto diverzifikácia bude spočívať vo výraznejšej orientácii na špeciálnu rastlinnú a špeciálnu živočíšnu výrobu. Poľnohospodári budú musieť pestovať viac ovocia, zeleniny a zvyšovať stavy hospodárskych zvierat," dodal Takáč.