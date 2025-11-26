< sekcia Ekonomika
Premiér: Reformu financovania sociálnych služieb prerokujeme v piatok
Pôvodne o nej mala vláda rokovať už v stredu, nakoniec však došlo k dohode, že tejto dôležitej téme sa bude kabinet venovať osobitne.
Autor TASR
Bratislava/Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Návrh reformy financovania sociálnych služieb prerokuje vláda tento týždeň v piatok (28. 11.). Pôvodne o nej mala rokovať už v stredu, nakoniec však došlo k dohode, že tejto dôležitej téme sa bude kabinet venovať osobitne. Informoval o tom po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Dohodli sme sa, že ešte potrebujeme doladiť dve, tri veci, ale v piatok bude vláda v Bratislave a v piatok tento mimoriadne závažný dokument, je to v podstate reforma sociálnych služieb, na ktorej minister tvrdo pracoval dva roky, chceme schváliť,“ avizoval premiér s tým, že téme následne venujú aj tlačovú konferenciu.
Sociálni partneri v pondelok (24. 11.) na rokovaní tripartity súhlasili s reformou financovania sociálnych služieb, ako aj s novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zmeny pre sociálne podniky schválila vláda už v stredu. Obidva návrhy by mal parlament prerokovať ešte tento rok.
