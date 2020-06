Premiér: Rešpektujem rozhodnutie P. Krištúfkovej

Bratislava 22. júna (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) rešpektuje rozhodnutie poslankyne Národnej rady SR Petry Krištúfkovej (Sme rodina) vzdať sa postu splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc, do ktorej bola vládou schválená len minulý týždeň. V pondelok na tlačovej konferencii premiér uviedol, že rozhodnutie bolo čisto na nej.



"V nedeľu (21. 6.) v poobedňajších hodinách som sedel s pánom Borisom Kollárom (Sme rodina) aj pani Krištúfkovou. Rozhodla sa, ako sa rozhodla, ja to rešpektujem a pre mňa vybavené. Nechal som rozhodnutie na pani Krištúfkovú a Sme rodina," povedal Matovič s tým, že ak vznikajú nejaké otázky, majú byť smerované priamo na hnutie.



"Keď poviete niekomu, že nechávate na ňom, ako sa rozhodne, to znamená, že rešpektujete také aj také rozhodnutie, ale predtým si poviete aj vlastný názor. Tak by to v koalícii malo fungovať," povedal Matovič. Tiež uviedol, že za posledné dva, tri mesiace, keď odstúpili ľudia z nejakých pozícií, tak to urobili bez toho, aby sa snažil získavať "si nejaký kredit cez médiá na úkor koaličných partnerov". "Povedal som im medzi štyrmi očami, aký je môj názor, následne sa udialo iba to, že sme zobrali všetci na vedomie, že niekto niekde odstúpil. Myslím si, že tak by to malo fungovať v koalícii," priblížil premiér.



Zodpovednosť za agendu rezortu práce podľa premiéra nesie minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "Ja sa nebudem miešať do kompetencií ministra, ktorému chcem dôverovať," dodal Matovič.



Návrh na vytvorenie postu splnomocnenkyne predložil na vládu Krajniak. Úlohou Krištúfkovej mala byť najmä koordinácia plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, ktoré pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, ako aj iné subjekty vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí vlády. "Funkcia splnomocnenca mi nestojí za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, útočili na ministra, na naše hnutie a už vôbec nie na moje deti," uviedla na nedeľňajšej tlačovej konferencii v reakcii na medializované informácie, že v roku 2009 strávila dovolenku na jachte Mariana K. s jeho exmanželkou. Naďalej chce robiť svoju prácu. Počet preferenčných hlasov, ktoré získala vo voľbách, považuje za dostatočný dôvod, aby v pomoci ľuďom pokračovala. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár zdôraznil, že za ňou stojí.