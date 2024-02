Premiér: Riešenie s priamymi platbami predloží agrominister vláde

Bratislava 24. februára (TASR) - Riešenie nevyplatených priamych platieb poľnohospodárom za rok 2023 predloží minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) na rokovanie vlády. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Termín však premiér nekonkretizoval.



"Takáč príde s riešeniami na vládu. Ja nerád strieľam do vetra, pokiaľ rozhodnutia nie sú dohodnuté. Asi si každý uvedomuje, a o tom aj hovoríme s poľnohospodármi, mestami a obcami, že tlak na verejné financie je fantastický," spresnil.



"Je to okolo 60 miliónov eur (pomoci), ktorú teraz dávame poľnohospodárom, je to druhá najvyššia pomoc. Uvažujeme aj o ďalšej forme štátnej pomoci na budúci rok. Toto všetko vzniká v dialógu s poľnohospodármi," priblížil premiér.



Zdôraznil, že agrominister Takáč vedie s poľnohospodármi o ich problémoch "veľmi intenzívny dialóg". "Toto oni potrebujú. My sa s nimi musíme rozprávať," podčiarkol. Poľnohospodári a potravinári podľa neho potrebujú politikom povedať - "toto je náš problém". "Niekedy sú to také drobnosti, čo potrebujú vyriešiť. Niekedy je to napríklad len malá zmena zákona," podotkol.



Upozornil, že monitorovanie cien potravín sa vláde ukazuje ako "veľmi efektívne". "Pozrime sa na čísla - celková miera inflácie klesá, čo je dobrá správa. Klesá nám aj miera inflácie pri potravinách, ktorá bola za predchádzajúcich vlád až na úrovni 30 %," povedal.



"Inflácia ide dole. Ak bude mať takýto uspokojujúci klesajúci trend, tak sa zdá, že bude stačiť, ak budeme pomáhať poľnohospodárom a budeme robiť monitoring cien. Ak by sa však zdalo, že to nestačí, tak máme celý rad regulačných opatrení vrátane marží, na ktoré sa môžeme pozrieť," dodal premiér.