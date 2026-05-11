< sekcia Ekonomika
Premiér rokoval s rakúskym prezidentom Van der Bellenom
Témou stretnutia bola ekonomika i Ficova cesta do Moskvy.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v pondelok rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Prijal ho na úrade vlády. Témou stretnutia bola ekonomika i Ficova cesta do Moskvy. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády.
„Rakúsko je pre Slovensko dôležitým exportným partnerom, zároveň je tretím najväčším zahraničným investorom u nás. Rakúske investície na Slovensku prekročili 7,5 miliardy eur a rakúske firmy u nás poskytujú viac ako 48.000 pracovných miest,“ poukázal úrad vlády.
Slovenský premiér a rakúska hlava štátu sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky pre občanov i podnikateľov v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti i konkurencieschopnosti najmä automobilového priemyslu.
„Robert Fico a Alexander Van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby vrátane energeticky náročných odvetví,“ priblížil úrad.
Ako doplnil, témou stretnutia bola aj návšteva premiéra na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Rakúsko je pre Slovensko dôležitým exportným partnerom, zároveň je tretím najväčším zahraničným investorom u nás. Rakúske investície na Slovensku prekročili 7,5 miliardy eur a rakúske firmy u nás poskytujú viac ako 48.000 pracovných miest,“ poukázal úrad vlády.
Slovenský premiér a rakúska hlava štátu sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky pre občanov i podnikateľov v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti i konkurencieschopnosti najmä automobilového priemyslu.
„Robert Fico a Alexander Van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby vrátane energeticky náročných odvetví,“ priblížil úrad.
Ako doplnil, témou stretnutia bola aj návšteva premiéra na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.