Premiér rokoval s rakúskym prezidentom Van der Bellenom

Na snímke v pozadí premiér SR Robert Fico a v popredí rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas prijatia v priestoroch Úradu vlády SR 11. mája 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Témou stretnutia bola ekonomika i Ficova cesta do Moskvy.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v pondelok rokoval s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Prijal ho na úrade vlády. Témou stretnutia bola ekonomika i Ficova cesta do Moskvy. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády.

„Rakúsko je pre Slovensko dôležitým exportným partnerom, zároveň je tretím najväčším zahraničným investorom u nás. Rakúske investície na Slovensku prekročili 7,5 miliardy eur a rakúske firmy u nás poskytujú viac ako 48.000 pracovných miest,“ poukázal úrad vlády.

Slovenský premiér a rakúska hlava štátu sa zhodli, že krajiny by sa mali sústrediť na projekty, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky pre občanov i podnikateľov v oblasti cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, energetickej bezpečnosti i konkurencieschopnosti najmä automobilového priemyslu.

„Robert Fico a Alexander Van der Bellen hovorili aj o globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie, o vysokých cenách energií a s nimi súvisiacou udržateľnosťou priemyselnej výroby vrátane energeticky náročných odvetví,“ priblížil úrad.

Ako doplnil, témou stretnutia bola aj návšteva premiéra na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve a obsah rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
