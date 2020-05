Premiér: Rúška v exteriéri budeme môcť za istých podmienok zložiť

Bratislava 18. mája (TASR) – Vo vonkajšom prostredí už nebudú rúška automaticky povinné. Podmienené oslobodenie povinnosti oznámil predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) na pondelkovej tlačovej konferencii v rámci informovania o 4. fáze uvoľnenia opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Rovnako avizoval možnosť jednodňovej návštevy ôsmich európskych krajín bez nutnosti absolvovať povinnú štátnu karanténu, pobyt však nemôže presiahnuť 24 hodín.



V prípade rúšok ostáva povinnosť nosiť ich na verejných plochách v interiéri. "V exteriéri, ak budeme od cudzej osoby vzdialení viac ako päť metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné," spresnil Matovič o opatreniach v rámci 4. fázy, ktorá sa začína v stredu 20. mája.



O deň neskôr, vo štvrtok 21. mája začne platiť opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí. "V prípade návštevy ôsmich krajín - ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska Nemecka, Švajčiarska s návratom do 24 hodín nebude musieť občan s trvalým alebo prechodným pobytom v SR mať povinnosť negatívneho testu ani štátnej karantény, " povedal Matovič. Opatrenie by podľa neho malo vyjsť v ústrety možnosti uskutočniť napríklad obchodné rokovania. Spresnil ďalej, že kontrolu zabezpečia prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu.



Cestovateľ nájde príslušný formulár na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR a Policajného zboru (PZ). "Na výstup bude možné použiť len niektoré hraničné priechody, kde cestovateľovi zaznačia čas prechodu hraníc, pri návrate bude možné využiť akýkoľvek hraničný priechod, kde je to v súčasnosti možné," dodal premiér.



Či sa ďalšie uvoľňovanie bude týkať aj možnosti cestovať napríklad k moru do Chorvátska, je otázkou vývoja situácie i nastavenia podmienok, ktoré vplývajú na riziko opätovného rozšírenia infekcie na Slovensku. "Ak napríklad umožnia v Chorvátsku dovolenkovať aj ľuďom z krajín s vysokou mierou nákazy, asi by sme sa tejto možnosti vyvarovali a radšej by sme motivovali prežiť dovolenku doma," naznačil šéf kabinetu.



Uvoľnenie opatrení od 20. mája sa takisto týka aj určitej skupiny hromadných podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, tzv. schôdzí zo zákona. "Týka sa to napríklad zasadnutí Národnej rady SR, valných zhromaždení obchodných spoločností alebo aj snemov politických strán," ozrejmil premiér.



V rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení sa budú môcť od 20. mája otvoriť i kiná, divadlá, ale s počtom do 100 ľudí, takisto obchodné centrá bez detských kútikov, vnútorné plavárne a športoviská, no len pre športové kluby, otvorené však budú vonkajšie športoviská pre akékoľvek, teda i kontaktné športy. Reštaurácie tiež môžu prijať hostí v interiéri, budú musieť splniť stanovené podmienky prevádzky.