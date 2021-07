Premiér sa stretol s podnikateľmi, navrhol pravidelné stretnutia

Bratislava 12. júla (TASR) - Nedostatok pracovnej sily, pandemické opatrenia a s nimi súvisiaci odškodňovací zákon. Aj o týchto témach v pondelok predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) diskutoval s predstaviteľmi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Premiér zamestnávateľom navrhol pravidelné pracovné stretnutia na mesačnej báze a prisľúbil, že ich podnety bude následne riešiť s príslušnými ministrami, informoval tlačový odbor úradu vlády.



„Slovensko nebude fungovať dobre, keď nebude fungovať ekonomika. A tá nebude fungovať dovtedy, kým sa tu nebude ľahko podnikať. My ako štát sme tu na to, aby sme podnikateľské prostredie zlepšovali a umožnili vám zamestnávať ľudí a platiť im adekvátnu mzdu,“ povedal Heger. V súvislosti s takzvaným odškodňovacím zákonom premiér uviedol, že vláda má záujem prijať funkčný mechanizmus, no na to potrebuje dostatok presných dát.



Heger zároveň vyzval zamestnávateľov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 priamo vo firmách. Zaočkovaní zamestnanci majú podstatne vyššiu šancu, že sa ochránia pred vírusom a budú môcť pracovať. Premiér pripomenul, že prevádzka, ktorá si dokáže udržať zdravých zamestnancov, sa dokáže vyhnúť odstávkam a dokáže zachovať kontinuitu výroby.



Prezident AZZZ Tomáš Malatinský uviedol, že prudké zhoršenie situácie vplyvom pandémie vyvoláva akútnu potrebu poznať plán vlády na postpandemické oživenie ekonomiky. „Očakávame, že plánované opatrenia posunú podnikateľské prostredie pozitívnym smerom s dôrazom na opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu a podporu tvorby nových pracovných miest,“ zdôraznil Malatinský.



Pre stabilitu podnikateľského prostredia považuje AZZZ za nevyhnutné, aby fungoval predvídateľný legislatívny proces. Všetkým relevantným návrhom zákonov, ako aj ďalším dôležitým opatreniam, by mala predchádzať široká odborná diskusia a mala by byť odôvodnená odbornými analýzami a dôsledným posúdením všetkých vplyvov.



Podnikatelia pripomenuli, že jednou z avizovaných kľúčových reforiem je aj daňovo-odvodová reforma, kde považujú za potrebné zjednodušiť celý systém, zjednotiť a znížiť jednotlivé sadzby a odstrániť rôzne výnimky. Reforma by podľa nich mala myslieť aj na sociálne postavenie živnostníkov.