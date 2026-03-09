Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Ekonomika

Premiér sa v Paríži zúčastní na samite jadrovej energetiky

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prichádza na 129. výjazdové rokovanie vlády SR na Smolenickom zámku v Smoleniciach 25. februára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V rámci návštevy Paríža sa takisto stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje v utorok (10. 3.) do Paríža na samit jadrovej energetiky. V rámci návštevy Paríža sa takisto stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V pondelok o tom informoval Úrad vlády SR.

V poradí druhý samit jadrovej energetiky (Nuclear Energy Summit) je pokračovaním politickej iniciatívy zameranej na posilnenie globálnej úlohy jadrovej energie. V tomto roku sa koná pod heslom „Bezpečná a dostupná jadrová energia pre všetkých“.

Podujatie predstavuje významnú politickú a strategickú platformu na prezentáciu národných skúseností, ambícií a projektov v oblasti bezpečnej jadrovej energetiky. Zámerom podujatia je zdôrazniť pozitívne stránky rozvoja jadrovej energetiky a definovať podmienky, za ktorých môže byť jadrová energia efektívnym nástrojom dekarbonizácie, boja proti klimatickej zmene, ako aj nástrojom na posilnenie energetickej suverenity.

Na okraj samitu predstavitelia VÚJE a Framatome podpíšu Memorandum o porozumení v oblasti pokračujúcej spolupráce, na podpise bude prítomný aj predseda vlády SR Fico a francúzsky minister hospodárstva, financií, priemyslu a digitálnej suverenity Roland Lescure.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch