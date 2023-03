Heger: Samosprávy majú viac peňazí, ako sa čakalo

Bratislava 24. marca (TASR) - Štát kompenzoval 90 percent prostriedkov, ktoré zaťažili rozpočty samospráv v dôsledku minuloročných legislatívnych opatrení. Mestá, obce i kraje môžu tiež rátať s vyššími podielovými daňami. Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger to uviedol v reakcii na štvrtkové (23. 3.) vyjadrenia bratislavského primátora Matúša Valla, odôvodňujúceho zvyšovanie miestnych poplatkov ako dôsledok rozhodnutí centrálnej moci, ktoré zredukovali samosprávne zdroje.



"Čísla hovoria jasnou rečou, rozhodnutia vlády v minulom roku zasiahli do rozpočtov samospráv sumou 585 miliónov eur, avšak opatrenia, ktoré sme urobili v závere roka, predstavovali kompenzácie vo výške 525 miliónov eur," uviedol Heger. Upozornil tiež, že aktuálna daňová prognóza ráta s vyšším výnosom z daní z príjmov fyzických osôb o 168 miliónov eur. "Takže, ak sa vyjadríme v číslach, samosprávy majú ešte viac peňazí, ako sa čakalo," poznamenal dočasne poverený premiér. Viac k téme hovoriť nechcel, odvolal sa na snahu udržať dobré a korektné vzťahy medzi štátnou správou a samosprávou. "Preto sa zdržím ďalšieho komentára," povedal smerom k Vallovým vyjadreniam.



Šéf bratislavskej samosprávy vo štvrtok oznámil, že hlavné mesto zdvihne ceny viacerých poplatkov. O 64 percent sa má zvýšiť daň z ubytovania, v priemere o 25 percent stúpnu úhrady v zariadeniach pre seniorov, školné v základných umeleckých školách či poplatky mestského pohrebníctva Marianum, vyššie bude i vstupné na športoviská a do mestských kultúrnych inštitúcií. Vallo zvýšenie zdôvodnil dosahmi prijatej legislatívy i inflácie na rozpočet mesta. "Rozhodnutia vlády, ktorými vybrali z rozpočtov samospráv obrovské zdroje, inú možnosť obciam a mestám nenechávajú," povedal. Dodal, že zvýšenie poplatkov sprevádza i šetriaci režim, ktorý zredukuje investície do zveľaďovania mesta.