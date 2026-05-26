Premiér: Samosprávy nebudú pri rozpočte limitované obmedzeniami
Fico v tejto súvislosti pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Vláda berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami. Vo videopríhovore k delegátom snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že vláda nemá v úmysle predložiť návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Premiér si je vedomý toho, že sa „všetkými smermi skloňuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a údajná povinnosť samospráv schvaľovať vyrovnané rozpočty“. Zároveň však poukázal na aktuálne znenie legislatívy.
„Podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí čl. 5 ods. 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne 3 percentá hrubého domáceho produktu,“ upozornil. „Štatistický úrad SR 21. mája vydal verejnú správu, ktorá potvrdzuje, že k takémuto prekročeniu 3 percent došlo,“ dodal. Za daných okolností preto podľa premiéra nemá vláda v úmysle predložiť návrh novelizácie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a berie na vedomie, že samosprávy nebudú pri schvaľovaní rozpočtov limitované žiadnymi obmedzeniami.
Na novelu ústavného zákona, ktorá by vyňala samosprávy zo sankčného mechanizmu, vyzvali v predchádzajúcom období samosprávne združenia, téma rezonuje aj na aktuálnom dvojdňovom (26. - 27. 5.) sneme ZMOS.
Premiér vo svojom príhovore ocenil prácu šéfov samospráv, ich skúsenosti a znalosť miestnych pomerov, zároveň poukázal na to, že v súčasnosti nastavený systém života miestnej a regionálnej samosprávy je neudržateľný. Vyzval preto predstaviteľov samospráv na proaktívnu spoluprácu pri príprave strategických dokumentov - vízie Slovenska do roku 2040 a stratégie Slovenska do roku 2040.
Je presvedčený, že práve samosprávy majú byť iniciátormi zmien. „Zásadné zmeny v samospráve nemôže navrhovať vláda a jej úradníci. Zmena musí prísť od vás, my ju len v ústavných orgánoch zrealizujeme, ak na nej budete dohodnutí,“ deklaroval. Myslí si, že pri budúcich zmenách sa možno inšpirovať aj dobrými príkladmi z praxe z minulosti, tak ako sa napríklad duálne vzdelávanie vrátilo k úlohe a významu učňovského vzdelávania. „Obdobne by bolo vhodné otvorene hovoriť o výhodách a nevýhodách bývalých strediskových obcí. V spájaní činností jednotlivých samospráv, v spoločných úradovniach financovaných aj z európskych fondov vidíme prvé lastovičky a pravdepodobne aj základnú líniu reformy samosprávy,“ uviedol premiér.
Zvýraznil aj nevyhnutnosť spolupráce a profesionálnej diskusie na tému, ako samosprávy čo najširšie zapojiť do čerpania európskych fondov.
