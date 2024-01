Premiér: Sebestačnosť vo výrobe cukru je úspešný príbeh

Trenčianska Teplá 11. januára (TASR) - Pestovanie a spracovanie cukrovej repy a výroba cukru na Slovensku je jeden úspešný príbeh, akých by slovenské poľnohospodárstvo malo mať podstatne viac. Počas štvrtkovej návštevy cukrovaru v Trenčianskej Teplej to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



"Pokiaľ ide o cukrovú repu a cukor ako produkt z cukrovej repy, je Slovenská republika sebestačná. Je to správna cesta a my urobíme všetko pre to, aby sa rovnakým smerom uberali aj ďalšie oblasti slovenského poľnohospodárstva," zdôraznil premiér.



Ako dodal, vláda nevníma slovenské poľnohospodárstvo iba ako oblasť výroby produktov, z ktorých sa robia potraviny. Je to aj tvorba pracovných miest, rozvoj vidieka, krajinotvorba a ďalšie funkcie. Zdôraznil, že vláda bude chrániť slovenských výrobcov pred dovozom cukru a ďalších komodít z Ukrajiny na Slovensko.



"Sebestačnosť a schopnosť umiestniť na slovenský trh naše produkty ja náš národnoštátny záujem, a preto bude vláda pokračovať v zákaze dovozu niektorých poľnohospodárskych komodít na Slovensko," pripomenul Fico.









Okrem sumy vyčlenenej v štátnom rozpočte na podporu poľnohospodárstva rozhodla podľa neho v stredu vláda SR v pokračovaní odpúšťania odvodov poľnohospodárskym prvovýrobcom a spracovateľom do 30. júna. "Táto pomoc môže stabilizovať základné ceny. Ak máme bojovať za bezpečné a cenovo dostupné potraviny na Slovensku, musíme začať tu. Je neskoro, ak sa už nachádzajú na pultoch obchodných reťazcov," uzavrel premiér.



Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) aj spoločnosť Považský cukor bude môcť v zmysle rozhodnutia vlády žiadať o odpustenie sociálnych odvodov do výšky minimálnej mzdy.



"Pre ministerstvo pôdohospodárstva i celú vládu je poľnohospodárstvo a potravinárstvo prioritou. Napriek tomu, že máme najhoršie verejné financie za 30 rokov, na štátnu pomoc poľnohospodárstva a potravinárstva dávame 76 miliónov eur. Myslíme si, že v tejto podpore treba pokračovať," doplnil Takáč s tým, že o zvyšovanie sebestačnosti sa bude vláda snažiť aj v prípade ovocia, zeleniny, bravčového, hovädzieho mäsa, hydiny a v ďalších produktoch.