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Premiér: Poľnohospodárstvo čelí obrovskému suchu a mliečnej kríze
Predseda vlády považuje za potrebné, aby agrorezort v nadväznosti na aktuálne sucho realizoval všetky možné právne ústupky voči poľnohospodárom v oblastiach dotácií a ich podpory.
Autor TASR,aktualizované
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Dolná Krupá 9. júna (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to povedal počas otvorenia 15. ročníka Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie.
Predseda vlády považuje za potrebné, aby agrorezort v nadväznosti na aktuálne sucho realizoval všetky možné právne ústupky voči poľnohospodárom v oblastiach dotácií a ich podpory. „Právna úprava to umožňuje,“ podotkol. Poukázal tiež na možnosť navýšenia alokácie finančných prostriedkov do výziev, ktoré sa týkajú závlahových systémov. „Je správne, že sa vláda obrátila na Európsku úniu, pokiaľ ide o využitie rezervného fondu EÚ,“ dodal premiér.
Hovoril aj o ambícii, aby bola poľnohospodárska politika v rámci nadchádzajúceho európskeho rozpočtu samostatná. „Určite sme proti zastropovaniu samotných priamych platieb, toto odmietame a najmä pripomíname Európskej únii a Európskej komisii, že Slovensko je postavené na väčších farmách, väčších celkoch,“ doplnil Fico. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) poukázal na garanciu zo strany premiéra, že sa konsolidácia nedotkne štátnej schémy pomoci v rámci agrosektora. „Každý rok sa v rozpočte nachádzajú finančné prostriedky pre sektor na úrovni 60 - 70 miliónov eur,“ podotkol. Vyzdvihol čerpanie finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka a zopakoval informácie o vyhlásení ďalších výziev zo strategického plánu.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič podčiarkol, že poľnohospodárstvo musí byť jednou z priorít. Hovoril o záchrane poľnohospodárskej strednej školy v Trnave, investíciách do strednej školy v Rakoviciach v okrese Piešťany a podpore stredného odborného školstva v kraji. „Tradičné zamestnania a povolania, ktoré dokážu byť chrbticou našej ekonomiky, budú mať v tomto kraji pozornosť,“ deklaroval.
Výstava Celoslovenské dni poľa sa rozprestiera na celkovej ploche 32 hektárov. Program sa začal v utorok a potrvá aj počas stredy (10. 6.). Odrody, výživu a ochranu rastlín prezentuje 47 spoločností. „Na výstavnom poli je vysiatych 720 prezentačných políčok, ktoré sme tu zakladali od minulého roka, a na týchto políčkach sa prezentuje 540 odrôd,“ povedal pre TASR hlavný manažér podujatia Peter Hudec. Poľnohospodársku techniku a iné produkty prezentuje 118 spoločností. Súčasťou podujatia je odborný program, na dvoch polygónoch si môžu návštevníci vyskúšať traktory. V rámci podujatia sa konajú aj súťaže v orbe koňmi.
Predseda vlády považuje za potrebné, aby agrorezort v nadväznosti na aktuálne sucho realizoval všetky možné právne ústupky voči poľnohospodárom v oblastiach dotácií a ich podpory. „Právna úprava to umožňuje,“ podotkol. Poukázal tiež na možnosť navýšenia alokácie finančných prostriedkov do výziev, ktoré sa týkajú závlahových systémov. „Je správne, že sa vláda obrátila na Európsku úniu, pokiaľ ide o využitie rezervného fondu EÚ,“ dodal premiér.
Hovoril aj o ambícii, aby bola poľnohospodárska politika v rámci nadchádzajúceho európskeho rozpočtu samostatná. „Určite sme proti zastropovaniu samotných priamych platieb, toto odmietame a najmä pripomíname Európskej únii a Európskej komisii, že Slovensko je postavené na väčších farmách, väčších celkoch,“ doplnil Fico. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) poukázal na garanciu zo strany premiéra, že sa konsolidácia nedotkne štátnej schémy pomoci v rámci agrosektora. „Každý rok sa v rozpočte nachádzajú finančné prostriedky pre sektor na úrovni 60 - 70 miliónov eur,“ podotkol. Vyzdvihol čerpanie finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka a zopakoval informácie o vyhlásení ďalších výziev zo strategického plánu.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič podčiarkol, že poľnohospodárstvo musí byť jednou z priorít. Hovoril o záchrane poľnohospodárskej strednej školy v Trnave, investíciách do strednej školy v Rakoviciach v okrese Piešťany a podpore stredného odborného školstva v kraji. „Tradičné zamestnania a povolania, ktoré dokážu byť chrbticou našej ekonomiky, budú mať v tomto kraji pozornosť,“ deklaroval.
Výstava Celoslovenské dni poľa sa rozprestiera na celkovej ploche 32 hektárov. Program sa začal v utorok a potrvá aj počas stredy (10. 6.). Odrody, výživu a ochranu rastlín prezentuje 47 spoločností. „Na výstavnom poli je vysiatych 720 prezentačných políčok, ktoré sme tu zakladali od minulého roka, a na týchto políčkach sa prezentuje 540 odrôd,“ povedal pre TASR hlavný manažér podujatia Peter Hudec. Poľnohospodársku techniku a iné produkty prezentuje 118 spoločností. Súčasťou podujatia je odborný program, na dvoch polygónoch si môžu návštevníci vyskúšať traktory. V rámci podujatia sa konajú aj súťaže v orbe koňmi.