Premiér: Slovensko má schválenú operačnú dohodu k plánu obnovy

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovensko je treťou krajinou v Európskej únii (EÚ), ktorá má vyrokovanú a schválenú operačnú dohodu k žiadostiam o platbu z plánu obnovy. Informoval o tom premiér SR Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.



"Slovensko dnes svojím podpisom urobilo zásadný krok, ktorý je podmienkou k predloženiu prvej žiadosti o platbu vo výške pol miliardy eur," skonštatoval premiér. Dodal, že dohoda je verejná a každý občan môže sledovať pokrok v plnení opatrení a ako si jednotlivé ministerstvá plnia svoje povinnosti.



Ocenenie si podľa neho zaslúžia tí, ktorí už mesiace pracujú na celom pláne obnovy a odolnosti Slovenska. "Podarilo sa nám vybudovať excelentný tím, ktorý nastavuje novú kultúru v štátnej správe. Rovnakú pochvalu počujem aj z európskej úrovne," tlmočil premiér.



Dodal, že verí, že Slovensko sa podarí dostať do formy. "Cieľom je kvalitnejší život všetkých obyvateľov a lepšia pripravenosť na zelené a digitálne výzvy," uzavrel premiér.



Návrh operačnej dohody medzi Slovenskom a Európskou komisiou (EK) na utorkovej (14. 12.) vláde schválil kabinet. Táto dohoda je formálnym predpokladom predloženia prvej žiadosti o platbu na základe priebežného plnenia míľnikov a cieľov.



Medzi inými náležitosťami je v dohode aj presný rozpis, kedy plánuje Slovensko žiadať o platbu a v akej výške. Bude to vždy dvakrát ročne do roku 2025. V budúcom roku má ísť o dve žiadosti o platby, Slovensko plánuje pýtať zhruba 458 miliónov eur v 2. kvartáli 2022, a potom 814,7 milióna eur v poslednom štvrťroku 2022.