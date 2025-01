VIDEO: Premiér: SR nachádza podporu pri dodávkach plynu aj od Maďarska

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovensko nachádza podporu aj zo strany Maďarska pri hľadaní možností dodávok plynu z južného smeru cez plynovod TurkStream. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po utorkovom stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave.



"Tak, ako sme včera (pondelok 20. 1.) našli podporu u našich tureckých partnerov, nachádzame podporu aj u maďarských partnerov, ktorí budú spoločne s nami hľadať všetky možnosti, aby Slovensko nebolo v budúcnosti odkázané len na dovoz drahšieho plynu zo západu alebo z iných oblastí, ale aby mohlo využívať aj bezpečné dodávky plynu z Ruska, ktoré majú samozrejme aj inú cenovú kvalitu, a ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité," podčiarkol Fico.







Pripomenul, že Slovensko má naďalej zmluvu na dodávku plynu s ruským Gazpromom a v súčasnosti je jediná možnosť, ako dostať tento plyn do strednej Európy, práve cez TurkStream. Ak bude možnosť, aby SR odoberala plyn z tohto južného smeru, Slovensku by to podľa Fica pomohlo v diverzifikácii a zároveň stabilizácii cien.



Maďarskému premiérovi podľa vlastných slov poskytol všetky informácie, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti SR po zastavení tranzitu plynu cez územie Ukrajiny, o ktorý má Slovensko naďalej záujem. "Myslím si, že v tomto máme rovnaký názor, ak tvrdíme, že takéto rozhodnutie poškodí nielen Slovenskú republiku na tranzitných poplatkoch, ale poškodí celú Európsku úniu vrátane Maďarska, lebo sa vytvára obrovský tlak na rast cien energií v Európe. A budeme spoločne pracovať na tom, aby túto našu filozofiu počúvali v Európskej komisii," doplnil Fico.



Orbán rovnako poukázal na význam plynového prepojenia medzi SR a Maďarskom, ktoré sa vybudovalo v minulosti. "Ak nedostanete plyn z Ukrajiny, tak dostanete plyn cez Maďarsko, alebo zo západu za veľmi vysoké ceny. Čiže Maďarsko má teraz vyššiu zodpovednosť voči Slovensku a bude plniť svoje záväzky. To som pánovi premiérovi potvrdil, že túto zodpovednosť vnímame a budeme plniť," zdôraznil maďarský premiér. Mohlo by ísť podľa neho o navýšenie kapacity dodávok plynu o približne jednu miliardu metrov kubických (m3).