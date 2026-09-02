< sekcia Ekonomika
Premiér: Slovensko podá žalobu na EK za dereguláciu GMO
Nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO, schválila EÚ v júni tohto roku.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Slovensko podá na Súdnom dvore EÚ žalobu proti nariadeniu EÚ o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Povedal to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).
Nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO, schválila EÚ v júni tohto roku. „Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedalo, že ‚všetko je v poriadku‘, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom,“ uviedol premiér.
„Rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu,“ dodal.
Prijaté nariadenie odmietli vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi (Smer-SD) viaceré organizácie vrátane členov Slovenskej akadémie vied, bývalých ministrov, ako aj mnohé významné organizácie, napríklad Slovenský zväz včelárov, Greenpeace Slovensko, Slovenský poľovnícky zväz, My sme les, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Asociácia výrobcov organických hnojív, Agro-ekofórum, Ekotrend či Vidiecky parlament na Slovensku.
Podľa signatárov výzvy je nová regulácia v rozpore s právom predbežnej opatrnosti EÚ, právami spotrebiteľa, ale aj v rozpore s niektorými medzinárodnými dohodami.
Nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO, schválila EÚ v júni tohto roku. „Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedalo, že ‚všetko je v poriadku‘, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom,“ uviedol premiér.
„Rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu,“ dodal.
Prijaté nariadenie odmietli vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi (Smer-SD) viaceré organizácie vrátane členov Slovenskej akadémie vied, bývalých ministrov, ako aj mnohé významné organizácie, napríklad Slovenský zväz včelárov, Greenpeace Slovensko, Slovenský poľovnícky zväz, My sme les, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Asociácia výrobcov organických hnojív, Agro-ekofórum, Ekotrend či Vidiecky parlament na Slovensku.
Podľa signatárov výzvy je nová regulácia v rozpore s právom predbežnej opatrnosti EÚ, právami spotrebiteľa, ale aj v rozpore s niektorými medzinárodnými dohodami.