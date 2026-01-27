< sekcia Ekonomika
Premiér: Slovensko podá žalobu proti schváleniu RePowerEÚ
Podľa Fica bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) proti nariadeniu RePowerEÚ, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
