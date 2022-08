Premiér: Slovenským poľnohospodárom prúdi rekordný objem peňazí

Nitra 18. augusta (TASR) - Postaviť slovenský agrosektor na nohy a zvýšiť produkciu slovenských potravín je jedna z dôležitých výziev pre súčasnú vládu. Na otvorení 47. ročníka Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre to vo štvrtok povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Podľa jeho slov boli slovenskí poľnohospodári a potravinári ťažko skúšaní už od vzniku SR.



Pripomenul zlú privatizáciu potravinárskeho priemyslu počas mečiarovskej vlády, nedoriešenie reštitúcií a nevykonanie pozemkových úprav, ktoré viedli k vysokej rozdrobenosti vlastníctva pôdy i rozkrádanie európskych dotácií na pomoc slovenským farmárom. "Bývalí politici, prijmite s pokorou kritiku minulosti. Terajší politici, nevracajte sa stále do minulosti a pozerajte sa dopredu," reagoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.



Podľa slov premiéra v súčasnosti prúdi cez Pôdohospodársku platobnú agentúru slovenským poľnohospodárom rekordný objem peňazí. "V priamych platbách na plochu sme za minulý rok vyplatili viac ako 580 miliónov eur, aktuálne sú vyhlásené výzvy v objeme 314 miliónov eur. Sme si vedomí investičného dlhu, preto sme na ďalšie obdobie podstatne zvýšili aj spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov z 25,7 percenta v období rokov 2014 až 2020 na 36,9 percenta," povedal Heger. V rokoch 2023 až 2027 pôjde podľa jeho slov na modernizáciu fariem, potravinárskeho priemyslu a rozvoj vidieka suma 758 miliónov eur. Celkovo s podporou z EÚ prídu do slovenského agrosektora v najbližších piatich rokoch viac ako 4 miliardy eur.



Na tohtoročnom veľtrhu sa prezentuje 416 vystavovateľov a deväť národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov. Pre návštevníkov sú pripravené viaceré novinky z poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hospodárskych zvierat vrátane aktuálnych trendov v technike. Pre odbornú aj širokú verejnosť sú pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program.



Súčasťou výstavy je aj 15. Národná výstava hospodárskych zvierat, v rámci ktorej sa predvedú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia so šampiónmi vo svojich kategóriách. Spestrením tohtoročného Agrokomplexu je Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutočňuje raz za päť rokov. Slovenská poľovnícka komora na nej prezentuje 1200 trofejí. Výstava potrvá do nedele 21. augusta.