Premiér: SR pre zákaz dovozu ruského plynu podá žalobu na Súdny dvor

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Zákaz mal byť podľa Fica prijatý jednomyseľne všetkými členskými krajinami EÚ, nie kvalifikovanou väčšinou.

Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenská republika ide pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu na Súdny dvor EÚ. Dovoz ruského plynu zakázalo euronariadenie z januára 2026. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii premiér Robert Fico za účasti ministra spravodlivosti Borisa Suska (obaja Smer-SD), štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Szabolcsa Hodosyho a zástupcu Kancelárie SR pred súdmi EÚ Adriána Lukáčika. Zákaz mal byť podľa Fica prijatý jednomyseľne všetkými členskými krajinami EÚ, nie kvalifikovanou väčšinou.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
