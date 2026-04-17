< sekcia Ekonomika
Premiér: SR pre zákaz dovozu ruského plynu podá žalobu na Súdny dvor
Zákaz mal byť podľa Fica prijatý jednomyseľne všetkými členskými krajinami EÚ, nie kvalifikovanou väčšinou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenská republika ide pre zákaz dovozu ruského plynu žalobu na Súdny dvor EÚ. Dovoz ruského plynu zakázalo euronariadenie z januára 2026. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii premiér Robert Fico za účasti ministra spravodlivosti Borisa Suska (obaja Smer-SD), štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Szabolcsa Hodosyho a zástupcu Kancelárie SR pred súdmi EÚ Adriána Lukáčika. Zákaz mal byť podľa Fica prijatý jednomyseľne všetkými členskými krajinami EÚ, nie kvalifikovanou väčšinou.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.