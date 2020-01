Premiér: SR presadzuje jednotu pri rokovaniach s Veľkou Britániou

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovensko bude trvať na tom, aby bola zachovaná jednota pri rokovaniach s Veľkou Britániou po jej odchode z Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády na pôde Národnej banky Slovenska).



"Máme koordinačnú skupinu, ktorá má pripravovať všetky aktivity SR vo vzťahu k Veľkej Británii. Veľmi by sme si želali zachovať jednotu, rokovať ako európska dvadsaťsedmička a neuchýliť sa k bilaterálnym dohodám," uviedol premiér.



Zároveň vyzval Slovákov, ktorí chcú ostať v Británii, aby sa zaregistrovali na potrebných portáloch. "Je dôležité, aby do piatka 31. januára všetci tí, ktorí mienia ďalej ostať vo Veľkej Británii, sa zaregistrovali na webových portáloch a úradoch, tak ako to požaduje Británia, aby nepocítili nejakú zmenu," upozornil Pellegrini.



Nasledujúcich 11 mesiacov bude trvať prechodné obdobie, keď sa majú uskutočniť všetky potrebné dohody po odchode Británie z Únie. "Jedenásť mesiacov je extrémne krátky čas na dojednanie všetkých oblastí. Preto pre SR na európskej pôde bude dôležité zamerať sa na všetky dohody v oblasti hospodárskych vzťahov," podotkol premiér. Okrem toho budú podľa neho potrebné dohody aj vo vzťahu k občanom.



Slovensko si tiež podľa premiérových slov želá, aby vzťahy po brexite boli nadštandardné. "Chceme, aby sme na Veľkú Britániu po brexite nemuseli hľadieť ako na tretiu krajinu. Je pred nami kus práce, hlavné vyjednávania musia byť vedené na úrovni európskej dvadsaťsedmičky. Preferujeme centrálne vyjednávanie pre všetky krajiny EÚ a nerozbíjanie jednoty," dodal premiér.



Guvernér NBS Peter Kažimír ho doplnil s tým, že rokovania sa týkajú aj finančných vzťahov. "Z tohto pohľadu je pre nás ako členov eurozóny dôležité, že eurosystém takisto podporuje jednotný postup," dodal Kažimír.