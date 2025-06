Premiér: SR sa blíži k dohode s USA o výstavbe nového jadrového zdroja

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko sa blíži k uzavretiu medzivládnej dohody so Spojenými štátmi americkými o výstavbe nového jadrového zdroja. Čaká sa na záverečné stanovisko USA. Ak k dohode dôjde, nový veľký jadrový zdroj v lokalite Jaslovských Bohuníc by postavila americká spoločnosť Westinghouse. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády rezortom hospodárstva.



„Z našej strany je táto dohoda už „vyštrnganá“, prepáčte tento expresívny výraz, a čakáme na posledné stanovisko Spojených štátov amerických. Pokiaľ k tomuto stanovisku dôjde, môžeme pristúpiť k podpisu medzivládnej dohody, ktorá by smerovala k tomu, že nový jadrový zdroj na území atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach by postavila americká spoločnosť Westinghouse,“ priblížil Fico.



Avizoval, že pôjde o obrovskú investíciu. „Bavíme sa o novom zdroji o výkone 1250 megawattov (MW), čo je obrovský zdroj v porovnaní s našimi reaktormi, ktoré sú vo výkone okolo 440 MW,“ vyčíslil premiér.



Pre súčasnú vládu je to veľmi dôležitá téma a Slovensko musí byť sebestačné vo výrobe elektrickej energie, podčiarkol Fico. „Sme krajina, ktorá je vzorom pre svet, pretože dnes už na Slovensku funguje päť reaktorov, chceme naštartovať šiesty v krátkom čase, každý má výkon okolo 440 MW. Budeme krajina, ktorá bude vyrábať absolútnu väčšinu vlastnej elektriny predovšetkým z jadra,“ zdôraznil.



Za významnú však predseda vlády označil aj produkciu z vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorá je pod kontrolou štátu a ktorá vyrába približne 10 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.