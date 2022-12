Premiér: SR sa v pláne obnovy vyšvihla v čerpaní financií na čelo EÚ

Bratislava 8. decembra (TASR) – Po dlhých rokoch, keď malo Slovensko problémy s čerpaním financií z Európskej únie, prišla historická zmena a krajina sa vyšvihla pri využívaní peňazí z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska medzi najlepšie štáty EÚ. Na štvrtkovej konferencii venovanej plánu obnovy to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Podľa Hegera je plán obnovy prevratný a historický.



"Historický je aj v tom, že Slovensko ako krajina, ktorá väčšinou bola na chvoste v čerpaní európskych peňazí, sa dostáva zrazu medzi premiantov čo sa týka zostavenia dokumentu, čo sa týka schválenia dokumentu, čo sa týka plnenia jednotlivých míľnikov a podávaní žiadostí o platbu," povedal Heger. Mimoriadne je na slovenskom pláne obnovy podľa premiéra aj to, že na ňom pracovalo viac ako sto odborníkov.



V niektorých kritériách pri tvorbe plánu obnovy patrilo Slovensko medzi najlepšiu trojku EÚ a pri žiadostiach o platbu je medzi sedmičkou najrýchlejších štátov. Slovensko zaslalo do Bruselu už druhú žiadosť o platbu, pričom premiantom je Španielsko, ktoré už požiadalo o tretiu platbu.



EÚ stanovila, že prioritami plánu obnovy musia byť opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy, a tiež digitalizácia. Zo šiestich miliárd eur, ktoré sú pre Slovensko alokované, je 2,3 miliardy vyčlenených do priority "zelené Slovensko", priorita efektívny štát a digitalizácia má pridelených 1,1 miliardy eur. Heger pripomenul, že národnými prioritami boli pre Slovensko pri návrhu plánu obnovy zdravotníctvo a školstvo. Kapitola "lepšie vzdelávanie pre každého" má krytie 892 miliónov eur a v kapitole "zdravý život pre každého" je alokovaná suma 1,533 miliardy eur.



Plán obnovy vznikol ako odpoveď EÚ na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a v čase rozhodovania o jeho vytvorení bol Heger ministrom financií. Ocenil, že sa EÚ vtedy nerozhodla pre rozdávanie požičaných financií, ale podmienila granty reformami.