Premiér: Štát obnovil dotácie pre samosprávy na výstavbu bytov zo ŠFRB
Napriek konsolidácii verejných financií bolo podľa premiéra potrebné nájsť peniaze na pokračovanie výstavby nájomných bytov aj v rokoch 2026 a 2027.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. februára (TASR) - Štát obnovil poskytovanie nenávratných príspevkov pre mestá a obce, ktoré si na výstavbu nájomných bytov berú úver od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého našli rezervu vo výške 25 miliónov eur. Samosprávy si z príspevku môžu pokryť až 40 % nákladov na výstavbu.
Z potrebných 37 miliónov eur na podporu výstavby nájomných bytov v mestách a obciach podľa predsedu vlády zostáva do konca tohto roka nájsť ešte 12 miliónov eur. Spomínaných 25 miliónov eur presunie Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku z ušetrených peňazí.
„Výstavba nájomných bytov cez ŠFRB (za výhodné úvery - pozn. TASR) a cez nenávratný príspevok z ministerstva dopravy sa nemôže stať obeťou konsolidácie. Môžem potvrdiť, že keď sme sa rozchádzali po schválení rozpočtu v roku 2025 na rok 2026, odišli sme s informáciou, že štát nebude prispievať mestám a obciam,“ povedal Fico. Po rozhodnutí vlády a parlamentu podľa neho došlo k úplnému zastaveniu výstavby bytov cez ŠFRB.
Napriek konsolidácii verejných financií bolo podľa premiéra potrebné nájsť peniaze na pokračovanie výstavby nájomných bytov aj v rokoch 2026 a 2027. Poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) našiel v štátnej dotačnej schéme rezervu vo výške 25 miliónov eur, ktoré budú použité ako nenávratný príspevok pre mestá a obce. Mestá a obce vzápätí oznámili, že vedia hneď realizovať výstavbu 500 bytov.
