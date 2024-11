Premiér: Štát podporí výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov

Bratislava 22. novembra (TASR) - Štát podporí výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov v primeranej kvalite, a to spoluprácou so súkromnými investormi. V prvých dvoch zmluvách ide o záväzok 1000 bytov. Zoznam záujemcov bude viesť štátna agentúra na podporu bývania. Uviedol to v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii.



"Za predchádzajúcej vlády sa vytváral akýsi obraz, že štát bude stavať sociálne nájomné byty s pomocou súkromných investorov. My sa však vôbec nerozprávame o sociálnych nájomných bytoch. Hovoríme o programe výstavby tradičných nájomných bytov, kde sa štát rozhodol spolupracovať so súkromnými investormi a za určitých podmienok z toho čerpať benefity," uviedol Fico.



Ide pritom o štandardné nájomné byty v primeranej kvalite, ktoré budú ponúkané na slovenskom trhu za výhodných podmienok. Premiér vysvetlil, že štát si vytvoril vlastnú štátnu agentúru na podporu bývania, ktorá bude viesť zoznam záujemcov. "V prvých dvoch zmluvách máme záväzok výstavby po 500 bytov, čo znamená celkovo 1000 bytov," dodal.



Kritéria tohto programu boli podľa Fica počas predchádzajúcej vlády nastavené tak, že doň mohli vstúpiť len spoločnosti, ktoré spravujú minimálne 10.000 nájomných bytov a majú obrat viac ako jednu miliardu eur. "Na vláde sme prijali rozhodnutie výrazne zmeniť tieto kritériá. Dnes sa môže uchádzať o spoluprácu so štátom a podpis zmluvy každý, kto spravuje minimálne 1000 bytov a má hodnotu približne 100 miliónov eur," objasnil.



Spoločnosti pritom byty nemusia stavať priamo. Môžu si nájsť hotový projekt, kúpiť ho a zaradiť ho do systému štátneho nájomného bývania. Obrovskou výhodou štátnej agentúry podľa Fica bude, že štát si môže rezervovať 40 % nájomných bytov na svoje potreby. Ide napríklad o možnosť ubytovania sestier, lekárov či učiteľov.



"Štát dokáže výrazne podporiť a znížiť štandardné komerčné nájomné v týchto bytoch. Ak by napríklad štandardné nájomné za trojizbový byt v Bratislave v primeranej kvalite bolo na úrovni 800 až 820 eur, zákon umožňuje zamestnávateľovi znížiť toto nájomné príspevkom až na 600 eur," uzavrel premiér s tým, že hovorí o cene nájomného a nie energiách.