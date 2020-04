Premiér: Štátne hmotné rezervy treba od základu prekopať

Bratislava 24. apríla (TASR) – Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR by mala prejsť zásadnými zmenami a skontrolovať by sa spätne malo aj pôsobenie všetkých jej zamestnancov. Povedal to v piatok po skončení zasadnutia ekonomického krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).



Premiér pripomenul, že SŠHR viedol dve volebné obdobia Kajetán K., ktorý je v súčasnosti obvinený z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. "Keď tento človek osem rokov formoval štátne hmotné rezervy a je to na jeho obraz postavené, tak si myslím, že to treba od základu prekopať a pozrieť sa na zúbky každému jednému človeku, ktorý tam robil, lebo tí ľudia ho tam de facto kryli," povedal Matovič.



Vláda Kajetána K. na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie predsedu SŠHR odvolala 24. marca. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.