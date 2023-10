Premiér: Štátom podporované nájomné bývanie čaká na posúdenie EK

Bratislava 31. októbra (TASR) - Projekt štátom podporovaného nájomného bývania čaká na posúdenie Európskej komisie (EK). EK sa totiž zaoberá tým, či niektoré výhody, ktoré v rámci projektu mali byť poskytnuté investorom, napĺňajú požiadavky opodstatnenej štátnej pomoci. Uviedol to v utorok po návšteve ministerstva dopravy premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Slovenská republika sa musí do 5. decembra vyjadriť k otázkam, ktoré boli postavené a pokiaľ sa nám podarí vysvetliť všetky nezrovnalosti, tak by sme mohli už odstrániť poslednú prekážku a naštartovať agentúru pre nájomné bývanie aj prvé projekty," uviedol Fico s tým, že o štátom podporovanom nájomnom bývaní hovoril aj na svojej minulotýždňovej ceste v Bruseli. Ako však dodal, prekážky, na ktorých stojí nájomné bývanie, sú vážnejšie, ako sa zdalo a spustenie štátom podporovaného nájomného bývania je preto ešte ďaleko.



Ako Fico uviedol po stretnutí s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD), dohodli sa na presunutí niektorých kompetencií z Úradu vlády SR na rezort dopravy. Ide napríklad o agendu nájomného bývania či plánu obnovy. "Toto všetko sa z nejakých nepochopiteľných dôvodov sústredilo na úrade vlády. Okamžite dám pokyn v sekcii vládnej legislatívy, aby začali pracovať na pomerne vážnych zmenách v kompetenčnom zákone," uviedol Fico.



Premiér s novým šéfom rezortu dopravy hovoril aj o použití prostriedkov z plánu obnovy. Z neho je podľa Fica vyčerpaný len zlomok z celkového objemu. Zhodli sa preto, že by časť prostriedkov z plánu obnovy mohla ísť na zelené projekty podporujúce ekologickú verejnú dopravy. Ráž dodal, že jednou z priorít rezortu je aj dočerpanie eurofondov z minulého programového obdobia.