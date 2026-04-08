Premiér: Stav ropnej núdze trvá, naftu však možno exportovať
Rafinéria Slovnaft v nedeľu (5. 4.) podľa slov predsedu vlády vrátila „ropnú pôžičku“ do štátnych hmotných rezerv.
Bratislava 8. apríla (TASR) - Zo Slovenska sa od piatka (10. 4.) bude môcť opäť exportovať motorová nafta. Vyplýva to z vládou schválenej novely nariadenia, ktorým sa prijímajú opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze.
„Dôvody, pre ktoré bolo prijaté opatrenie na dočasné obmedzenie vývozu motorovej nafty z územia Slovenskej republiky, postupne pominuli. Cieľom aktuálne predkladaného návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je zrušenie opatrenia podľa paragrafu 2 nariadenia, ktorým sa dočasne obmedzil vývoz motorovej nafty mimo územia Slovenskej republiky,“ uviedla Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v materiáli.
Ostatné obmedzenia, ako napríklad možnosť načerpať naftu do prenosnej nádoby v maximálnom objeme desať litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá, zostávajú v platnosti.
SŠHR odôvodnila zmenu v nariadení aktuálnym vývojom situácie na trhu, keď rafinéria Slovnaft zabezpečila dostatok ropy prostredníctvom alternatívnych dodávateľských trás cez ropovod Adria a súčasne napĺňa svoje vnútrofiremné zásobníky tak, aby v období už od 14. do 15. apríla obnovila prevádzku rafinérie v plnom rozsahu. Slovnaft štandardne zásobuje pohonnými látkami niektoré lokality Česka a Rakúska.
Piatkový termín účinnosti zmeny nariadenia zohľadňuje podľa SŠHR potrebu ponechania krátkeho prechodného obdobia medzi schválením návrhu vládou a nadobudnutím jeho účinnosti, a to najmä na účel zabezpečenia informovanosti dotknutých subjektov a verejnosti.
