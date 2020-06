Premiér: Stravné lístky ešte žijú, ale na jeseň im

Bratislava 24. júna (TASR) – Stravné lístky zatiaľ žijú, ale ich čas sa kráti a na jeseň im "zazvoní umieračik". Uviedol to v stredu počas rokovania vlády premiér Igor Matovič (OĽaNO). Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) dostal za úlohu do konca októbra predložiť vláde úpravu poskytovania gastrolístkov.



Zamestnanec by tak v prípade stravných lístkov mal dostať možnosť výberu. "Samozrejme, zamestnávateľ, ak má k dispozícii kantínu alebo jedáleň, to je priorita. Keď nemá jedáleň, vtedy sa môže zamestnanec rozhodnúť," priblížil Matovič.



Vláda v stredu v uznesení uložila ministrovi práce do konca októbra tohto roka predložiť na rokovanie vládneho kabinetu novelizáciu niektorých zákonov. Zahŕňať majú okrem iného aj upravenie možnosti zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.