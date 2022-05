Premiér: Strednú vrstvu nemôžeme vylučovať z podpory rodín

Bratislava 20. mája (TASR) - Vysoká inflácia, ktorej dnes čelia všetky štáty sveta, urýchlila rozhodnutie zrealizovať časť programového vyhlásenia vlády o podpore rodín s deťmi formou zvýšenia prídavkov na deti a daňového bonusu. Na sociálnej sieti to v piatok vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že zo štátnej pomoci nemôže vláda vylučovať strednú vrstvu.



"Okrem jednorazového 100 eurového príspevku pre skupiny najviac zasiahnuté nárastom cien prinášame teda systémové opatrenie, ktoré trvalo zlepší sociálnu situáciu rodín s deťmi," uviedol v súvislosti s diskutovaným vládnym balíkom pomoci rodinám. Národná rada (NR) SR o ňom diskutuje už druhý deň, hlasovať má o ňom budúci týždeň.



Heger pripomenul, že za posledných desať rokov sa prídavok na dieťa zvýšil celkovo len o niečo viac ako tri eurá. Medziročne sa zvyšoval o desiatky centov, pričom to vôbec nezohľadňovalo rast inflácie. Každé šieste dieťa podľa premiéra žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby a deti tvoria až štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku.



Vo vládou schválenom návrhu sú podľa Hegera zachované dva dôležité princípy, solidarita aj zásluhovosť. Napríklad rodiny s dvomi deťmi si majú od januára budúceho roka prilepšiť o 254 eur pri hrubom mesačnom príjme 1000 eur, či o 172 eur pri hrubom príjme 500 eur.



"Vláda teda pomáha aj rodinám so žiadnymi alebo nízkymi pracovnými príjmami a súčasne pomáha aj rodinám, v ktorých je príjmová situácia lepšia. Chcem zdôrazniť, že by bolo nefér, ak by sme zo štátnej podpory rodín vylúčili strednú vrstvu. Sú to ľudia, ktorí poctivo pracujú a platia významnú časť daní," zhodnotil premiér.



Stredná vrstva je podľa neho silný demokratický tmel a bolo by zo strany vládnej koalície veľkou chybou, keby ju odignorovali. "Dúfam, že poslanci vládnej koalície pristúpia k tejto téme zodpovedne a navrhované právne úpravy schvália," apeloval na poslancov Heger.