VIDEO: Premiér: Stretnutie s Orbánom bolo priateľské a obsahovo bohaté

Na snímke zľava maďarský premiér Viktor Orbán a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa vítajú počas stretnutia v Bratislave v utorok 21. januára 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. januára (TASR) - Spontánne, priateľské a obsahovo bohaté. Také bolo podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) utorkové stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave. Premiér zároveň pozval Orbána na oficiálnu návštevu Slovenska 19. marca, aby si touto formou mohli pripomenúť 30. výročie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.skonštatoval Fico. Stretnutie s Orbánom označil za spontánne, priateľské a tematicky veľmi obsažné.uviedol Fico. Dodal v tejto súvislosti, že v mnohých vyjadreniach a názoroch, napríklad na otázky migrácie či rodiny, sa s novým šéfom Bieleho domu stotožňuje.Svojho náprotivka informoval i o aktuálnych vnútropolitických otázkach SR vrátane aktivity opozície a jej kritiky postoja vlády v medzinárodno-politických otázkach.zdôraznil Fico. Dodal, že obe vlády si uvedomujú zodpovednosť pripraviť svoje krajiny na rôzny vývoj, ktorý v Únii môže nastať. Orbána takisto informoval o chystaných najnovších krokoch vlády vrátane ústavnej garancie iba dvoch pohlaví - muža a ženy.Maďarský premiér súhlasil s hodnotením vysokej kvality vzťahov oboch krajín, rovnako zdôraznil, že obe krajiny sú členmi EÚ a NATO.zdôraznil. Zdieľa však rovnaký názor o dynamickom vývoji vo svete i v Európe. Myslí si dokonca, že s opätovným nástupom Trumpa na post amerického prezidenta sa Slovensko i Maďarsko dostávajú do hlavného myšlienkového prúdu západného sveta.uviedol Orbán.Zopakoval, že Maďarsko má záujem o čo najskorší koniec vojny na Ukrajine, pranieroval zámery predlžovať konflikt, kritizoval i protiruské sankcie, ktoré poškodzujú záujmy členských krajín EÚ vrátane Maďarska i Slovenska.dodal. Takisto podporil Fica v jeho úsilí o obnovenie tranzitu.Obaja premiéri podporili úsilie Ukrajiny o vstup do EÚ, zdôraznili však, že integrácia sa musí diať v súlade s podmienkami, ktoré je potrebné splniť. Vstup Ukrajiny do NATO obaja odmietli.